Rovira pide el voto a ERC para rehabilitar a Junqueras y hacerlo "claro vencedor"

Mundó: "No solo no tenemos odio a España sino que queremos a los españoles"

Rovira también ha lamentado que Junqueras siga en la cárcel mientras que investigados del PP y el PSOE siguen en libertad y "están esquiando en Baqueira, otros están recolocados en empresas del Íbex 35 y además aún no saben quién es 'M.Rajoy".

Así, ERC garantiza que su victoria tendrá un doble efecto: presionará para que los presos soberanistas salgan de la cárcel y permitirá crear un Govern "fuerte" que retome el proyecto de la República, que se declaró en el Parlament pero no se ha llegado a implementar.

Tanto Rovira como Mundó han coincidido en una crítica: consideran que PP, PSC y Cs mienten sobre Catalunya en temas como la escuela catalana y el 155 porque no les interesa Catalunya, sino que plantean estos comicios como una "carrera hacia la Moncloa".

Mundó también ha lamentado que se plantee el soberanismo como un movimiento de odio hacia España: "No solo no tenemos odio a España, sino que queremos a los ciudadanos españoles. Los independentistas no somos antiespañoles; somos demócratas".