Rovira exige desde Estremera la liberación de Junqueras y ve al Estado "demofóbico"

"Junqueras está en la cárcel porque saben que es el mejor candidato"

Una decena de miembros de Hogar Social Madrid se han desplazado hasta la cárcel para protestar por la presencia de ERC, y lo han hecho con banderas de España, una pancarta con el lema 'España no se rinde', y al grito de 'No nos engañan, Cataluña es España' y 'Puigdemont a prisión'.

La republicana considera que en Cataluña "caben todas las ideas si se defienden democráticamente", mientras que no lo ve posible en el resto de España, y ha reivindicado una Cataluña rica desde su pluralidad política.

"Cataluña es un país donde se pueden defender todas las ideas, donde caben todas las ideas. Es un pueblo de pueblos", y ha retado al Gobierno central a dirimir las discrepancias políticas a través de la democracia y no de los tribunales como, a su juicio, está haciendo hasta ahora.

Ha pedido la complicidad de los que se consideran demócratas de todo del Estado para acabar con la situación de los presos: "No es aceptable que hoy candidatos legítimos y pacíficos no puedan ni siquiera dirigirse a la gente porque están presos. Esto no pasa en ningún lado que se considere una democracia".