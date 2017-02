Rubalcaba asegura que la integración evita la radicalización y aboga por la educación para combatir el radicalismo

Dice que "hemos aprendido con dolor cosas en la lucha contra ETA que ahora nos permite ser más eficaces contra el yihadismo"

El ex secretario general del PSOE y exministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado este jueves que "sin duda" la mejor prevención ante el yihadismo y forma para evitar la radicalización "es hacer una buena integración", ya que, entre otros, supone "que haya una identidad" para que "de musulmanes en España se pase a musulmanes de España". De igual modo, ha incidido en que la educación "puede hacer mucho por combatir el radicalismo".

"Uno de los grandes problemas es la identidad", ha afirmado Pérez Rubalcaba, que ha participado en Málaga en la jornada 'Libertad Vs Seguridad o cómo afrontar los nuevos retos del Estado de Derecho' organizada por Jueces para la Democracia. "En el fondo hay un problema de identidad; el mismo problema que llevaba a los jóvenes, no hace mucho tiempo, a las sectas", ha añadido.

Además, ha dicho que "no se puede hablar de que haya una relación entre marginación y radicalismo yihadista", pero ha advertido de que "no es menos cierto que ser marginado ayuda". Al respecto, ha opinado que "la marginación es un caldo de cultivo para que la gente también se haga yihadista", aunque ha admitido que "pueden existir otras cosas".

De igual modo, ha recordado que España "ha tenido un proceso de integración de seis millones de personas en los últimos años y hay luces y sombras". Eso sí, "reconozcamos que más luces que sombras".

"España tuvo un atentado terrorífico el 11 de marzo y no hay restos de xenofobia e islamofobia en el país; hemos tenido una crisis terrorífica que ha aumentado el paro extraordinariamente y no ha habido xenofobia ni islamofobia", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que "podemos sentirnos razonablemente orgullos como país de lo que hemos sido capaces de hacer".

Eso sí, el exministro ha advertido de que "hay sombras" y ha alertado de las mismas, porque "es ahora cuando hay que corregirlas" haciendo referencia a las segundas y terceras generaciones "que es ahora cuando nos tienen que preocupar".

En este punto, ha añadido que "hay muy poca visibilidad pública de las segundas generaciones, que están ahí, que son españoles, que han nacido aquí y de no hacer esa integración perfectamente, entonces sí que corremos riesgos", pero "tenemos tiempo y podemos aprender de lo que han hecho mal otros países", ha afirmado. Por todo ello, ha incidido en que "tenemos que preocuparnos".

"Tenemos un trabajo por hacer y tenemos que hacerlo", ha sentenciado Pérez Rubalcaba, afirmando, además, que "hemos aprendido, desgraciadamente con dolor, cosas en la lucha contra ETA, que ahora nos permite ser más eficaces en la lucha contra el yihadismo". "Desde esa perspectiva-- ha continuado-- ha sido un aprendizaje terrible, pero positivo".

APRENDER

Al inicio de la conferencia, Pérez Rubalcaba ha recordado como en diversas ocasiones le han preguntado si se aprendió algo en la lucha contra ETA que valga para la lucha contra el yihadismo, "si el sufrimiento tiene alguna compensación" y ha respondido que "sí".

Así, ha incidido en que "es verdad" que el terrorismo de ETA y el yihadismo "tiene un fundamento común: se trata de conseguir objetivos a través de la violencia", pero "no es menos cierto que a partir de ahí las diferencias son enormes".

Ha dicho también que "los enemigos o adversarios" son distintos en ambos casos y que estos terrorismos tienen "formas distintas de reclutamiento, maneras diferentes, incluso, de atentar". "Por tanto, son bien diferentes, pero sí ha habido cosas que hemos hecho contra ETA que nos va a permitir, o permiten, luchar contra el yihadismo con alguna ventaja".

En este punto, ha recordado que "nunca habríamos acabado con ETA" de no haber sido por unas fuerzas de seguridad "eficaces y unos jueces y fiscales que lo han sido también"; por una política penitenciaria "inteligente y firme; por una cooperación internacional, especialmente con Francia, y sin conseguir "que su apoyo social fuera decreciente".

Pérez Rubalcaba ha asegurado que "tenemos jueces y fiscales bien formados, que saben instruir procedimientos contra los terroristas. No es menos cierto que el yihadismo y el terrorismo de ETA tienen diferencias procedimentales y jurídicas sustantivas, lo que nos obligará a formar permanentemente a quienes desde la judicatura van a llevar a cabo sus tareas en la lucha contra el terrorismo", pero ha dejado claro que "tenemos jueces y fiscales bien formados y unas fuerzas de seguridad competentes y eficaces con capacidad tecnológica notable".

De igual modo, ha destacado que "tenemos experiencia en política penitenciaria" y "sabemos perfectamente que hay que observar a los presos", agregando que los procesos de radicalización "se favorecen mucho en prisión".

También ha destacado que España cuenta con una "legislación antiterrorista muy afinada" porque "lo hemos hecho durante 40 años", relatando que "después del atentado del 11 de marzo de Madrid, España consiguió bastantes éxitos en la lucha contra el terrorismo yihadista y no tuvimos que modificar nuestro sistema o código penal".

Por otro lado, ha afirmado que también se sabe que una de las formas para luchar contra el terrorismo es "restar el apoyo social" y para ello, ha añadido, una manera "eficaz" son los acuerdos o pactos políticos. En este punto, ha dicho que ETA y el yihadismo "se parecen como movimiento terrorista que son en que pretenden tres cosas: instalar el miedo, hacer propaganda y desestabilizar los sistemas políticos y económicos en los que viven o actúan".

"Los pactos o acuerdos políticos restan muchísimo apoyo social al terrorismo, y eso lo hemos aprendido nosotros en la lucha contra ETA y es algo que, sin duda, tenemos que aplicar y lo estamos haciendo en la lucha contra el yihadismo", ha explicado.

Sobre la lucha contra ETA, ha recordado, en este punto, que "sabíamos que había que acabar con el apoyo social que tuvo en el País Vasco, que fue decreciente, pero que lo tuvo; era fundamental romper el vínculo entre ETA y Batasuna y obligar a elegir a Batasuna entre los votos o las bombas".

"Batasuna nunca hizo una reflexión moral sobre la violencia que apoyó durante tantos años, nunca hizo una autocrítica y no lo ha hecho todavía", ha afirmado Pérez Rubalcaba, al tiempo que ha añadido que "al final, se separa de ETA porque no tiene más remedio que hacerlo, no hay una autocrítica moral, hay pura conveniencia y necesidad táctica".

Por eso, ha dicho, "hay que enfatizar una y otra vez el papel de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia en el final contra ETA". "La democracia derrotó a ETA", ha reiterado.

De igual modo, ha agregado que "para luchar contra el terrorismo hay que tener una política de comunicación". En este sentido, ha recordado que "una clave fundamental para luchar contra ETA y restarle apoyo social en el País Vasco era combatir la idea de que no eran imbatibles, eran derrotables". "Una buena política antiterrorista exige una buena política de comunicación; eso lo aprendimos con ETA y tenemos que practicarlo con el yihadismo", ha sentenciado.

PREVENCIÓN

Se ha referido también a que "la prevención" es la primera palabra de la toda la política antiterrorista de la UE y para ello "hay que evitar los procesos de radicalización". "Hay que saber lo que pasa, es comprenderlo, no ampararlo" y ha agregado que "la educación puede hacer mucho por combatir el radicalismo". "La educación en valores es fundamental, es clave el proceso educativo para luchar contra el radicalismo".

Por último, ha destacado la importancia de la red para prevenir, ya que es fundamental para la lucha antiterrorista. "La mitad del yihadimo está en la red" y "si lo están, nosotros tenemos que estar" porque "igual que la red se utiliza para radicalizar se puede también para desradicalizar".