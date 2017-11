Rudi admite que tuvo miedo de lo que pudiera pasar "en la calle" con el 155 pero cree que ha funcionado

Opina que habrá "penas de prisión" para los políticos independentistas acusados de malversación, sedición y rebelión

En un desayuno informativo organizado por el Clúster Marítimo Español, la senadora 'popular' ha admitido que "nadie sabía cómo había que desarrollar" el 155 porque no existía ninguna ley orgánica que lo regulase dado que nunca había sido "necesario" aplicarlo. Sin embargo, ha celebrado que su empleo por parte de Gobierno "indudablemente ha funcionado". "Ha habido mucho menos alboroto del que esperábamos", ha insistido

Rudi ha cargado contra los "ilustres independentistas", como el diputado de ERC Joan Tardà, que "estaban diciendo ayer que no había una mayoría independentista". La expresidenta de Aragón y del Congreso de los Diputados ha afirmado tener "la sensación" de que los independentistas pensaban que el Gobierno no se atrevería a aplicar el artículo 155. "Ellos fueron al límite pensando que no iban a tener tope" y que el Ejecutivo les ofrecería "algo para volver al redil", ha añadido.