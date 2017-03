Rufián (ERC) cree que los Presupuestos vascos serán "poco progresistas" si se pactan con el PP

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha considerado que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para 2017 serán "poco progresistas" si van a ser acordados con el Partido Popular de Euskadi.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rufián ha mostrado todo su respeto hacia el Gobierno vasco y el PNV, y ha recordado que la formación jeltzale tiene una trayectoria histórica pactista, "no solo con el PP, sino también con el PSOE".

"Forma parte de la autonomía de un Gobierno, el de Euskal Herria, que no es el mío y, por respeto, poco puedo decir. Hombre, sí que es cierto que pactar unos Presupuestos con el PP poco progresistas serán", ha manifestado.

El diputado de Esquerra ha señalado que no ve a Euskadi como "un contraste" con Cataluña porque "las situaciones son poco comparables". "Yo creo que el PNV es un partido autonomista, no lo digo yo, lo dicen ellos, y también las competencias que tiene el País Vasco no son para nada comparables con las catalanas", ha indicado.

Asimismo, ha dicho que la situación política "también es muy diferente", y se ha congratulado de los resultados en las últimas elecciones de EH Bildu y de Podemos. "Hay cosas que invitan al optimismo por parte de las fuerzas de izquierdas, pero es una situación absolutamente diferente", ha asegurado.

Gabriel Rufián ha afirmado que no echan de menos más implicación vasca en el proceso catalán. "La verdad es que tenemos en el Congreso una relación bastante directa e histórica de cordialidad con la izquierda abertzale y creo que el apoyo el mutuo. Nos sentimos bastante arropados", ha concluido.