Rull acusa al Rey de oficializar el "a por ellos" y exige la dimisión a Santamaría

Replica a Junqueras: "Aquí no se esconde nadie, todos han dado la cara"

Después de que Junqueras afirmara que está en prisión porque no se esconde de nada y es consecuente con sus actos, Rull le ha replicado que "aquí no se esconde nadie" y que todos han dado la cara, tanto el líder de su candidatura, Carles Puigdemont, como el resto de exconsellers.

"No se esconde absolutamente nadie. No me atrevería a decirlo de Comín, Serret o Lluís Puig, que lo están pasando mal en el exilio", ha sostenido el también exconseller, que ha negado que Puigdemont se haya fugado al constatar que viajó a Bruselas, dentro de la UE, sin que hubiera ningún tipo de orden judicial, y que lo primero que hizo fue comparecer ante la justicia belga.