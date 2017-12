Rull dice que la "victoria efímera" de Rajoy puede quedar en nada por la fortaleza catalana

Acusa a Iceta de "mentir" porque cree que el Estado hubiera aplicado el 155 pese a convocar elecciones

"Hemos probado la libertad, la hemos tocado y no renunciaremos nunca a ella, tampoco al diálogo. Quien se negó a dialogar en todo momento fue Rajoy, y ésta es su debilidad. Tiene una victoria efímera, pero la fortaleza de Cataluña puede llevar a que esta victoria quede en nada", ha sostenido en una conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por 'La Vanguardia', la Asociación Española de Directivos (AED) y Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País.

Después de que Iceta haya anunciado que si es presidente de la Generalitat pedirá el indulto de los exconsellers así como del 'número dos' de JuntsxCat, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Rull ha apuntado que "hay determinados elementos o lágrimas que en estos momentos, lamentablemente, no resuelven mucha cosa".

También ha retado a Iceta a decir si respetará el resultado de las urnas el 21 de diciembre: "Es un sí o un no, aún no se lo hemos escuchado decir de sus labios".

"Ofrecemos JuntsxCat no solo a los independentistas, también a los catalanes que creen que todo lo que he dicho debe dejar de ser anormal", ha recalcado Rull, que no ha querido hablar de posibles pactos postelectorales porque el objetivo que persiguen es ganar las elecciones y hacer posible la restitución de Puigdemont al frente de la Generalitat.