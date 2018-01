SCC avisa de la reproducción "mimética" en Baleares o Comunitat Valenciana de "lo que ocurrió hace años en Cataluña"

El presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha afirmado este lunes que "hay comunidades como la balear o más incipientemente quizás la Comunitat Valenciana donde se repite miméticamente lo que ocurrió hace unos años en Cataluña".

"Que haya opciones políticas que estén en contra de la diversidad me sorprende un poco", ha indicado. También ha lamentado que haya quienes tachen de "franquista" a "cualquier catalán que no sea independentista", en lo que considera "una forma de desprestigio" a quien no comparte esas ideas.