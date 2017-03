SCC envía una carta a Harvard cuestionando que haga de altavoz de Mas y su "corrupción"

Alega que el proyecto soberanista fomenta la tensión y el "odio"

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Mariano Gomà, ha enviado una carta a la presidenta de la Universidad de Harvard, Drew Gilpin Faust, en la que cuestiona que el centro haya facilitado las instalaciones para un acto del expresidente Artur Mas este viernes y sábado.

"No creemos que sea merecedor de gozar el atril privilegiado que supone la Universidad de Harvard y nos extraña que su institución se haya prestado a ser altavoz de una persona como ésta", se expone en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

SCC cuestiona la presencia de Mas por dos motivos: porque se trata de una persona "enfrentada a acusaciones de corrupción" por la financiación de CDC y por haber actuado contra la legalidad vigente del Estado con el impulso del proceso soberanista.

La entidad contraria a la independencia admite que una universidad de prestigio debe estar siempre abierta a todas las ideas y alejada de la censura, pero a la vez le recuerda que sus conferenciantes pueden ayudar a "acrecer o disminuir" este prestigio.

SCC considera de forma velada que Mas es el segundo caso ya que su partido, CDC, "se ha visto implicado en casos de corrupción tan graves que han llevado a la desaparición del partido y que incluyen la concesión de contratos públicos a empresas a cambio de sobornos".

Más allá de los problemas con la justicia de CDC, SCC también define al expresidente catalán como una persona que ha fomentado el enfrentamiento entre los españoles con un relato que "incide en el agravio, el victimismo, y el odio".

"Pese a su condición de autoridad española --en tanto que fue presidente de la Generalitat--, el Sr.Mas ha obrado contra la Constitución y desobedecido las decisiones del Tribunal Constitucional", concluye, y asegura que esto ha generado tensión social.

Gomà cierra su explicación asegurando que respeta la decisión de la universidad, pero destacando que la presencia de Mas en Harvard genera "preocupación" en la entidad que preside.

DOS ACTOS PREVISTOS

Invitado por las instituciones locales y de la mano del Programa Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas 'Eugeni Xammar', Mas tiene previsto celebrar dos actos en Estado Unidos.

El primero es este viernes en la Harvard Law School con el título 'Catalonia's Project at a Crossroad: Spain, the EU or Beyond?' y el segundo es este sábado en la Harvard Kennedy School y con el título 'The future shape of Europe: Accessions and Secessions'.