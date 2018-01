SCC advierte que volverán a salir a la calle si el futuro Govern actúa en contra de la legalidad y reclama 'seny'

Rosiñol advierte: "No vamos a permitir que se nos trate como a catalanes de segunda por no ser separatistas"

El presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, ha afirmado este lunes que la entidad "no va a abandonar a todos aquellos catalanes que también se sienten españoles y europeos" y "en el momento en el que se produzca alguna acción o declaración que vaya en contra de la legalidad vigente o que conculquen los derechos de los ciudadanos" no dudarán en "volver a salir a la calle no para generar conflicto, sino para reclamar respeto a la Constitución y al Estatut" y volver a hacer "un llamamiento al sentido común, al seny, y a la convivencia".