El SUP avisa de que la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad es "manifiestamente mejorable"

Condena los atentados de Cataluña y traslada su reconocimientos a las personas que participaron ayer en la asistencia a las víctimas

Además, el SUP ha recordado también a las "autoridades políticas" que "la austeridad y la seguridad no son compatibles", y que esta sociedad, "no puede permitirse una policía sin medios materiales o sin recursos humanos suficientes, para combatir el fenómeno terrorista y el resto de modalidades delictivas".