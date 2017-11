Sáenz de Santamaría niega un pacto fiscal para Cataluña y acusa a la Junta de "enredar"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rechazado este lunes que se vaya a establecer un pacto fiscal exclusivo para Cataluña, a la par que ha acusado al Gobierno andaluz de querer "enredar" con cosas "que son absolutamente falsas".

Así lo ha manifestado Sáenz de Santamaría en rueda de prensa, acompañada del presidente del PP-A, Juanma Moreno, y tras intervenir en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A; donde ha recomendado a la Junta de Andalucía "que estudie la historia reciente" porque, a su juicio, que acuse al Gobierno central de querer hacer dicho pacto fiscal "es desconocer que todo el tema del independentismo vino porque Mariano Rajoy no se avino a abrir un pacto fiscal exclusivo para Cataluña".

"Aquí las invenciones del Gobierno andaluz tienen muy poco recorrido más que intentar enredar", ha sostenido la vicepresidenta, quien ha hecho hincapié en que este asunto es "lo suficientemente serio como para que no enredemos con cosas que son absolutamente falsas".

Asimismo, ha asegurado que cuando visita Andalucía ella no le enmienda la plana "a nadie", si bien ha incidido en que "podría enmendársela en algunas cosas que no comparto al gobierno socialista de la Junta de Andalucía pero no lo hago por respeto institucional".