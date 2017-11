Sáenz de Santamaría afirma que la Junta de Andalucía necesita un cambio "por salud democrática, económica y social"

Juanma Moreno aboga por la alternancia en el poder y "culminar la transición en la comunidad andaluza tras 40 años de socialismo"

A su juicio, en esta región andaluza "se necesita otra manera de hacer las cosas" y de aprobar unos presupuestos "porque sean buenos y hacen falta y no porque hay unas elecciones; o cuidar la sanidad porque de ella depende la salud de todos los andaluces, no porque estemos pensando en unas elecciones".

"Se necesita un presidente de Andalucía que piense en Andalucía todos los días y no cuando toquen unas elecciones, como Susana Díaz", ha defendido Sáenz de Santamaría en un acto público en Málaga bajo el lema 'Lo que nos une, España', junto al líder de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno; el de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, entre otros.

Por su parte, Juanma Moreno ha opinado que en Andalucía "no se están haciendo las cosas bien", lamentando cómo esta región, "con 40 años de socialismo, nos condena a ser una de las comunidades autónomas con más paro de la Unión Europea", frente a otras regiones como Extremadura, Castilla La Mancha o Murcia, "que tenían los mismos niveles de paro, renta y riqueza y 40 años después han mejorado y tienen más bienestar".

La vicepresidenta, también en su segundo acto público en la capital este lunes, ha considerado que es momento de cambiar el modelo de financiación autonómica y ha emplazado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, a trabajar y sentarse. En este punto, le ha instado a no hacer únicamente discursos sino "llamar a Pedro Sánchez y pedirle que pacte un modelo económico porque el PP, el Gobierno, está dispuesto".

"Claro que el modelo autonómico es malo, que lo digamos nosotros es normal porque no lo votó el PP pero los primeros que dicen que es muy malo es el PSOE, se ponen ellos la nota de su propio producto", ha sostenido, invitando a modificarlo todos juntos y con una única condición: "que sirva para garantizar la igualdad de todos los españoles; no es el dinero a 17 territorios sino de nuestra educación, sanidad, dependencia y nuestros servicios sociales".

En los mismos términos se ha pronunciado Moreno, quien ha defendido que el Ejecutivo central "ha estado siempre con los andaluces en los peores momentos". "Cuando en el Gobierno andaluz no tenían para pagar las nóminas de los profesores ni los servicios públicos, ahí ha estado el Gobierno de España, con una lealtad inquebrantable, para ayudar con 35.000 millones de euros", ha recalcado.

También ha denunciado que la Junta recaude 350 millones por el canon de agua "y no ha hecho las obras, por lo que el Gobierno de España va a hacer 149 obras de infraestructuras de depuración en las ocho provincias andaluzas", recordando que "cuando la Junta no ponía ni un euro para vivienda, ahí ha estado el Gobierno de Rajoy".

Así, ha subrayado que el PP ha gobernado España cuando las cosas "estaban más difíciles". "Para lo fácil ya hay otros, para los momentos complicados en que hay que esforzarse, en que cuenta el interés de España, los españoles eligen al PP y ha sido así siempre. Y lo que es más importante: no les hemos defraudado", ha sostenido la vicepresidenta.

"Hoy se crean más de medio millón de puestos de trabajo, el FMI vuelve a mejorar nuestras perspectivas y si algunos no dieran guerra donde no la tienen que dar sería aún mejor", ha defendido, no sin recordar cómo "todo el mundo opinaba que era necesario el rescate" y cómo el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "confió en España y acertó, como ha vuelto a hacer ahora en su unidad, en su fortaleza; y acertará, el tiempo nos lo dirá", ha dicho en referencia a Cataluña.