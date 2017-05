Sáenz de Santamaría: "No vamos a permitir que nadie ponga en duda esta España unida y solidaria"

La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este sábado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no va a permitir que nadie, por ambiciones personales ni por delirios de ningún tipo, pueda poner en duda esta España unida y solidaria para la que trabajamos, con la única ambición de dejarla mejor que como la cogimos".

"El diálogo se demuestra dialogando", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha asegurado que al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "le da pereza hasta ir al Congreso de los Diputados no vaya a ser que tenga que escuchar lo que no quiere".

En este punto, ha remarcado que "si el Gobierno central está siendo capaz de llegar a un acuerdo con cinco partidos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", se ha preguntado "quién es el responsable de que no lleguen a buen puerto las negociaciones en Cataluña", y se ha contestado, "los que imponen".

"Nos piden un referéndum contra la Constitución, que no queremos ni podemos autorizar", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha hecho el símil de que es como si a ella le impusieran que "se tiene que casar pero solo eligiendo el menú y el vestido" y no a la persona. A su juicio, "no es bueno que en este país nos separemos, hay que seguir trabajando en esta unidad".