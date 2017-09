Sànchez (ANC) llama a la "insumisión" a los tribunales

"Sabemos donde están las urnas. El día 1, en los colegios electorales"

Sànchez ha defendido que las decisiones de los tribunales contra el referéndum "ya no vinculan" a los catalanes, porque la ley a la que está sometida Cataluña, a su juicio, es la que aprobó el Parlament el miércoles de la semana pasada.

El presidente de la ANC ha lamentado las decisiones del Estado contra el referéndum y ha defendido: "No hay garantías, no hay legalidad que valga la pena si se tienen que proteger las urnas y esto es así en España y en Turquía".

"Sabemos que no nos habéis fallado. Con vosotros saboreamos la victoria. Celebremos bien fuerte y bien alto que estamos convocados al referéndum. Gracias presidente, gracias presidenta, y gracias diputados y diputadas", ha concluido.

Ha pedido a los catalanes no dejarse engañar por los postulados de estos cuatro partidos que no comparten la consulta del 1 de octubre: "Que no os engañen, la democracia siempre ha estado al lado de las urnas y nunca al lado de los que han pedido impedir las urnas".