Sànchez y Cuixart no saben "quién, para qué, cómo y cuándo" elaboró el informe 'Enfocats', según sus abogados

El juez les mantiene en prisión por considerarles parte esencial marcada por la hoja de ruta de la Generalitat para conseguir la independencia

Los abogados de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, han rechazado este lunes que la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de mantenerles en prisión se haya basado en la supuesta responsabilidad que plasma el informe de la Generalitat de Cataluña 'Enfocats. Reenfocant el procés d'independència per a un resultant exitós. Proposta estratègica' para conseguir la independencia, porque, según han asegurado, "no tienen ni idea" de "quién" lo ha elaborado, ni el "para qué, cómo y cuándo".

Para Pina, que este documento "sirva de base para mantener en prisión dos personas pacíficas como Sànchez y Cuixart o a Junqueras", no tiene sentido porque "no tiene firma, no tiene fecha y ninguno de nuestros clientes tienen ni idea de quién lo ha hecho, para qué, cómo y cuándo". En este sentido, ha subrayado que el Ministerio Público no hizo el pasado viernes ninguna pregunta sobre este informe y ha agregado que se encontró en el domicilio del que fuera 'número dos' de Junqueras, Josep María Jové, quién "no está ni encarcelado, ni investigado en este procedimiento".