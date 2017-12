Un asesor de Sánchez Mato dice que a Carmena "le entraron las prisas" con el PEF y ve un "error" el cese

Eduardo Garzón, asesor del área de Economía del Ayuntamiento de Madrid, del que era titular Carlos Sánchez Mato, ha sostenido que a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le "entraron las prisas" con el Plan Económico-Financiero (PEF) y considera un "error" el cese del concejal.

Según señaló Carmena ayer, el cese de Sánchez Mato se produjo porque la regidora no podía "permitir" que el edil responsable del área le anunciara que no quería aprobar la propuesta del Plan Económico-Financiero.

"Inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al área de Economía hacer ese plan económico. El plan lo hicieron los técnicos del área, no Carlos Sánchez Mato, que ni era su plan ni estaba de acuerdo con aprobarlo", ha escrito Garzón a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, este colaborador muy próximo a Mato se ha preguntado por qué hay que cesar a un concejal de Economía, "que lo hacía de forma magnífica, sólo por no estar de acuerdo con unos recortes innecesarios y sobre los que nadie de Ahora Madrid se ha posicionado". "No se entiende. Ha sido un grave error", añade.

A su juicio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exigió la realización de un plan económico "que recogiera recortes de más de 533 millones euros. "Una salvajada que, insisto, no se atiene a la legislación. Pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico. No había prisa por hacerlo", ha añadido.