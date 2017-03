Sánchez dice que hay dos opciones en las primarias: un PSOE "del siglo XX" o de izquierdas y con la militancia

El candidato afirma que, tras la elección, "sí a la unidad del PSOE y no a los presupuestos de Rajoy"

El candidato a las primarias para la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha afirmado este domingo en un acto en Burjassot (Valencia) que los socialistas se encuentran ante una "encrucijada" ante la elección que tendrá lugar en mayo, debido a que "hay varios candidatos" pero "solo hay dos opciones": un PSOE "del siglo XX" o "de izquierdas" y "con la militancia".

Así lo ha manifestado el ex secretario general socialista en un acto en el pabellón deportivo municipal de Burjassot, que cuenta con una capacidad para unas 2.500 personas y que se ha llenado, en la misma jornada en la que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lanzado su candidatura a las primarias socialistas.

Una batucada y una banda de música han amenizado los instantes previos a la llegada del exlíder del PSOE. Los músicos han interpretado 'La Internacional', que ha acompañado a símbolos, como alguna bandera republicana, a pancartas de apoyo a su candidatura, y a cánticos como '¡Sí es sí!' o '¡Pedro, Pedro!'. Sánchez, que ha dado una vuelta al recinto saludando a sus simpatizantes, ha subido al atril al compás de 'Color esperanza' y de un sonoro aplauso.

En su visita a esta localidad valenciana, el candidato a las primarias ha estado acompañado por el eurodiputado socialista Andrés Perelló; el diputado en el Congreso, Odón Elorza; el también diputado y secretario general del PSOE en la provincia de Valencia, José Luis Ábalos; el alcalde de Burjassot, Rafa García, o el portavoz de los socialistas valencianos en las Corts Valencianes, Manolo Mata, entre otros.

Además de Ábalos, García y Perelló, han intervenido la coordinadora de las Juventudes con Pedro, Gema Muñoz; la alcaldesa del municipio valenciano de El Puig, Luisa Salvador, y la diputada de Igualdad en la Diputación de Valencia, Isabel García. Todos ellos han reivindicado el "orgullo" de ser "rojos".

Sánchez ha señalado que "cuando se dice que el PSOE debe ser una fuerza de gobierno" dice "sí, pero de gobierno socialista, no de derechas" y que ante la "encrucijada" a la que se enfrenta la formación con la celebración de sus primarias, ha destacado que "los grandes cambios encuentran resistencias". "La encrucijada en la que estamos es si el PSOE puede evolucionar, muchos dicen que es un partido del siglo XX y no del XXI", ha apuntado.

Asimismo, ha asegurado que "el día después de las primarias" dirá "sí a la unidad del PSOE y no a los presupuestos de Mariano Rajoy". También ha dicho que "nunca" un socialista será su "adversario" porque "el adversario es el PP y los poderes políticos que lo sustentan" y ha aseverado: "Demos un ejemplo de compañerismo, de dignidad y de autonomía política, porque en las primarias solo hay un ganador, el PSOE".

El exlíder socialista ha defendido que "el cambio en el PSOE, o viene de abajo o no será": "Una vez gane esta candidatura, caminaremos con la militancia para derrotar a la derecha". Ha apuntado que "hay algunos que se molestan" cuando dicen que la de Sánchez es "la candidatura de la militancia" y ha sostenido que "es así" porque defienden "lo que quiere la militancia, sus derechos".

En esta línea, ha expresado que "esta fuerza es imparable" y su proyecto "va a ser mayoritario en las urnas en mayo" porque "el futuro es de los socialistas de base". "Os propongo que estas primarias sean un canto al futuro de España y del PSOE, no a la nostalgia", ha agregado.

"UNA FUERZA DE GOBIERNO SOCIALISTA"

"Cuando se dice que el PSOE debe ser una fuerza de gobierno digo sí, pero de gobierno socialista, no de derechas", ha criticado el candidato a las primarias, sobre las que ha dicho que "el día después de las primarias, sí a la unidad del PSOE y no a los presupuestos de Rajoy".

Así, ha manifestado que "nunca un socialista será nuestro adversario, el adversario es el PP y los poderes políticos que lo sustentan" y ha apostado por dar "un ejemplo de compañerismo, de dignidad y de autonomía política, porque en las primarias solo hay un ganador, el PSOE".

"El día después la única palabra que vais a escuchar de mi boca es lealtad porque yo sé lo que es un secretario general cuestionado y dar alas a la derecha", ha afirmado Sánchez, quien ha argumentado que no comparte la decisión de la Gestora del PSOE de "haber prolongado nueve meses la crisis de liderazgo en nuestro partido" debido a que, en su opinión, "eso beneficia a Mariano Rajoy".

El ex secretario general también ha apostado por que el PSOE "diga sí al cambio": "Hay quienes dicen que se gobierna desde el parlamento, y no, se gobierna desde la Moncloa". Además, ha manifestado su voluntad de lograr "un PSOE autónomo", al tiempo que ha destacado que "muchos van a intentar durante estas semanas que este proyecto no llegue a ningún lado" pero los integrantes de su candidatura son "políticos libres", según ha dicho.

"Mi compromiso es que cuando obtengamos la confianza mayoritaria en mayo estaremos con todos los militantes, hayan votado a quien hayan votado. Nosotros no proponemos girar a la izquierda, sino ser el partido de la izquierda", ha declarado.

"ENFRENTE DEL PP, NO AL LADO O DEBAJO"

Sánchez también ha subrayado que su candidatura asume "compromisos", como que habrá una dirección al frente del partido "tan a la izquierda como sus militantes y votantes"; que el PSOE "estará enfrente del PP y no al lado o debajo"; que "volverá a ser una formación política decente que cumple con la palabra dada", y que va a "unir" al partido. "Al día después de las primarias, todos los secretarios generales y los alcaldes al lado para derrotar a la derecha", ha añadido al respecto.

También ha comentado que si resulta ganador en las primarias, el PSOE "será el partido donde la militancia decida", por lo que "las consultas a la militancia para los acuerdos poselectorales serán obligatorias".

"Escucho expresiones que me sorprenden. Quien piense que la democracia interna es un problema es que no ha entendido nada", ha indicado el exdirigente del PSOE, que ha argumentado que tienen que "estar unidos": "Unidos a nuestra historia y a los militantes, no a la derecha".

Pedro Sánchez ha afirmado que cuando se dio la posibilidad de que alcanzara la Presidencia del Gobierno tuvieron "un conglomerado en contra" y "aún con eso" estuvieron "a punto de gobernar", dado que "si los que pudieron hubieran querido hoy habría un presidente socialista".

Por el contrario, ha señalado que "el 1 de octubre --fecha del último Congreso de Sánchez como secretario general-- algunos compañeros facilitaron el Gobierno del PP, pusieron en duda la democracia interna y la legitimidad del PSC". "No queremos eso", ha añadido.

"Que estas primarias sirvan para que ningún secretario general vuelva a pagar con su cargo por cumplir con la palabra dada", ha subrayado.

"NO ME VALE UNA ADVERTENCIA"

Por su parte, el secretario general socialista en la provincia de Valencia ha asegurado que "se pueden apropiar de los cargos o los sueldos, pero no de las ideas de uno" y ha agregado: "Sé lo que es ser libre y no me vale una llamada o una advertencia".

Además, ha señalado que les hicieron "daño", pero de ello han "sacado la oportunidad de construir un partido basado en la justicia y la fraternidad". Por ello, se ha preguntado: "¿Cómo se puede ser fraterno hablando bien del PP y persiguiendo a un compañero? Es enseñamiento, un poquito de relajación y de cultura democrática".

Asimismo, el eurodiputado Andrés Perelló se ha referido al presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, sobre quien ha apuntado: "Dice que no quiere un partido asambleario, yo quiero un partido en el que decir lo que piensas no te cueste el cargo".