Sánchez presenta su programa arropado por la exministra Narbona, los diputados del 'no' y miembros de su Ejecutiva

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha presentado su programa a las primarias arropado por la exministra Cristina Narbona, los diputados socialistas que votaron 'no' a Mariano Rajoy y algunos miembros de su Ejecutiva que se mantuvieron fieles hasta que dejó el liderazgo del partido.

Sánchez ha puesto de largo el documento estratégico con el que tratará de volver a la Secretaría General en el Teatro Fernando de Rojas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que ha rebosado su aforo. Además de los más de 500 presentes en la sala, otro medio millar de personas han seguido el acto desde una pantalla en el exterior.

Convocado a las 19.30 horas, el ex secretario general ha entrado en la sala pasadas las 20.10, mientras el público coreaba su nombre y sonaba a todo volumen la canción 'Color esperanza', entre fuertes aplausos.

Previamente, unos minutos antes, también han recibido con una ovación y entre gritos del 'no es no' a los socialistas que acompañan a Sánchez en el estrado en esta presentación. Entre ellos están los diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto: Odón Elorza, Sofía Hernanz, Mariluz Martínez Seijo, Zaida Cantera, Susana Sumelzo y la independiente Margarita Robles.

Robles, además, ha estado en la primera fila, junto a la exministra Narbona y a dos de los redactores del programa de Sánchez: el economista Manu Escudero y el sociólogo José Felix Tezanos, director de la revista 'Temas', que preside Alfonso Guerra.

Tras ellos, en el estrado se han situado también otros socialistas afines a Sánchez, como los diputados José Luis Abalos y Adriana Lastra. También están los exmiembros de su Ejecutiva Marisa Carcedo e Ibán García del Blanco, la exministra Beatriz Corredor y la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon.

"PEDRO SÁNCHEZ NO ESTÁ SOLO"

El diputado guipuzcoano ha sido el primero en tomar la palabra, para subrayar que actos como éste demuestran que "Pedro Sánchez no está solo". Elorza ha subrayado además que este documento que presenta la candidatura de Sánchez es su aportación a "la reconstrucción de la unidad en el PSOE".

Antes de dar la palabra a Manu Escudero, el exalcalde de San Sebastián ha subrayado además que el proyecto del ex secretario general y sus afines "no va contra nadie" ni es "alternativa a ninguna ponencia", sino que es un esfuerzo para unir al partido.

Escudero, que coordinó el Programa 2000 del PSOE a finales de los años 80 y principios de los 90, ha explicado algunos de los aspectos económicos del documento de Sánchez. El economista ha situado en el neoliberalismo y la precariedad como los enemigos a combatir y ha defendido que "no es verdad" que el documento plantee un "giro a la izquierda".

"Los socialistas tenemos unos principios desde hace mucho tiempo, no tienen que cambiar, somos los de la libertad, la igualdad y la solidaridad; es lo que somos ahora y lo que hemos sido en el pasado", ha explicado.

Después, ha tomado la palabra el otro redactor principal del proyecto, Tezanos, quien ha explicado el nuevo modelo de partido que propone Sánchez para el PSOE, que "ha sido mucho tiempo el modelo más democrático" y que, a su juicio, tiene que seguir avanzando.

LOS MILITANTES, "LA COLUMNA VERTEBRAL" DEL PSOE.

El sociólogo ha defendido que el PSOE no es "un partido de siervos, de súbditos a los que se les pide que callen, se resignen, que no rechisten" y ha apostado por un liderazgo "honesto, coherente", que entienda que los afiliados son "la columna vertebral de la organización", que "tiene que ser un partido abierto a la sociedad, en diálogo permanente" y no "un gueto aislado".

También ha abundado en la necesidad de contar con los militantes, y con los ciudadanos en general, la juez en excedencia Margarita Robles, que ha sido muy aplaudido por el público. Robles, que aunque no es militante se ha definido como "socialista de corazón", ha defendido que no se puede permitir que "sólo unas élites dirijan la vida política de este país", en "despachos" en los que se decide por todos.

Además, la diputada por Madrid, que rompió la disciplina de voto en la investidura de Rajoy, ha defendido que el "no es no" es importante porque demuestra una forma de hacer política que cumple con sus compromisos. En cambio, ha acusado a la Gestora y a quienes apoyaron la abstención de pensar sólo en "intereses puramente electorales".

La última en tomar la palabra, antes de que lo hiciera Sánchez, ha sido la exministra de Medio Ambiente. Narbona ha defendido que "hoy más que nunca" en España hace falta un cambio de políticas y ha subrayado que este proyecto mira al futuro con propuestas nuevas, con una "mirada global".

Y ha animado a los militantes y simpatizantes a estudiar el documento que después defenderá Sánchez. "Las ideas necesitan líderes valientes y comprometidos que estén dispuestos a llevarlas adelante y por eso estoy aquí porque creo que Pedro lo puede hacer", ha dicho.