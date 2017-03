Santamaría afea a Díaz que "quiera poner la mano y no la cara" para cobrar el impuesto de sucesiones

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afeado este sábado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "quiera poner la mano pero no la cara" para cobrar el impuesto de sucesiones y donaciones, después de que el Gobierno andaluz haya reclamado al central que recupere las competencias del impuesto y compense a las comunidades.

En su discurso ante el Plenario del XV Congreso Regional del PP-A, en Málaga, Sáenz de Santamaría ha dicho que "lo difícil es poner la cara, y lo fácil es poner la mano y que la cara te la pongan otros", reprochando así a la jefa del Ejecutivo andaluz que "quiera la recaudación de este impuesto pero no recaudar".

Tras calificar el discurso de Susana Díaz como el de la "excusa", la número dos del Gobierno de España ha explicado que hay muchas comunidades autónomas "que simplemente con buena gestión, gastando donde se tiene que gastar, pero sobre todo ayudando a crear riqueza y empleo, han podido eliminar este impuesto".

"¿Por qué no se hace en Andalucía? Porque no se sabe crecer y crear empleo desde la Junta, que es lo que genera ingresos", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien también ha indicado que en Andalucía "no se gestiona con eficacia y no hay valentía", dado que se quiere la recaudación "pero no recaudar".

Y todo ello, según ha indicado la vicepresidenta, pese a que el Gobierno de la Nación ha ayudado a esta comunidad en tiempos de crisis y le ha ahorrado, gracias al plan de pago a proveedores, 7.000 millones de intereses. "Eso es gestionar pensando en el interés de los ciudadanos", ha defendido.

Sáenz de Santamaría, que ha asegurado que por encima de las siglas del partido están las siglas de España, se ha referido a los "buenos" datos económicos actuales y ha insistido en que tras años muy duros de crisis "hoy se crece, se crea empleo y se genera bienestar". Según ha precisado, se están creando año a año medio millón de empleos, "95.000 en Andalucía en el último año".