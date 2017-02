Santamaría, a ERC y CDC: "El referéndum no se va a celebrar ni en España ni en Baviera ni en el Véneto"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado este martes en el Pleno del Senado que el Ejecutivo del PP "respeta la ley" y la "respuesta oficial a un referéndum de autodeterminación es que no puede celebrarse y no se va a celebrar".

"El referéndum de autodeterminación no se va a celebrar en España, como no se va a celebrar en Baviera, como no se va a celebrar en el Véneto. Y no creo que ni Alemania, Italia y España seamos países poco democráticos", ha enfatizado.

Así ha respondido Sáenz de Santamaría en la sesión de control al Gobierno al senador de Convergencia Josep Lluis Cléries y al senador de ERC Miguel Ángel Estradé, que han acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de no dialogar y no escuchar a los catalanes sino de amenazar con "precintar" los colegios en Cataluña para impedir el referéndum.

"SIEMPRE EL COMODÍN DEL PROCÉS"

La vicepresidenta ha recalcado que el diálogo con Cataluña no es una "operación" del Gobierno sino una "vocación" y ha añadido que también tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. En este punto, ha asegurado que lo antidemocrático es no cumplir la ley y no reconocer la legitimidad de los tribunales.

Además, Sáenz de Santamaría ha echado en cara a Cléries que, tanto si son juzgados por desobediencia --en alusión al juicio al expresidente Artur Mas por la consulta del 9N-- como cuando hay un caso por corrupción --en alusión al caso del 35 que afecta a cargos de CDC--, siempre se acojan al "comodín del procés".

Y a ERC le ha recordado el caso del exjuez Vidal, que admitió públicamente irregularidades como en la recogida de datos fiscales en Cataluña. "Me pide que le dé explicaciones por cumplir la ley y ustedes no explican por qué un señor de su partido presume de cometer ilegalidades, por qué no explican a los ciudadanos si es verdad que les vigilan y piden datos y tienen listados de jueces por sus creencias e ideologías", ha proclamado la vicepresidenta.

