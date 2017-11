Santamaría: El consenso sobre la reforma de la Constitución "tiene que ser muy amplio" ante un posible referéndum

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este lunes de que el consenso "tiene que ser muy amplio" para una reforma de la Constitución, de cara a un posible referéndum sobre el mismo. "Hay que pensar en el momento finalporque luego el 'ay ay ay' no funciona, hay que construir paso a paso para que luego lo que salga sea algo que pueda asumir una inmensa mayoría de españoles", ha afirmado.

Durante su participación en Sevilla en los Encuentros de la cadena Ser dedicados a los '40 años del 4-D', junto al presidente del PP-A, Juanma Moreno, Sáenz de Santamaría ha explicado que "si nos vamos a una reforma agravada, siempre es necesario un referéndum, y si nos vamos a una reforma de las no agravadas basta que con lo pidan 35 diputados".

"Podemos ha dicho que ese referéndum lo va a pedir, y si queremos que ese referéndum salga bien en el conjunto de España, el consenso tiene que ser muy amplio, por lo que tenemos que construir las cosas desde abajo y no sacar ahora las conclusiones de una comisión que no se ha reunido", ha apuntado la número dos del Gobierno central.

Tras asegurar que su formación "no es de poner condiciones previas, y así se lo hemos dicho al PSOE y al conjunto de la ciudadanía", Saénz de Santamaría ha querido dejar claro que la comisión sobre la reforma de la Constitución no se abre para "contentar a los nacionalistas". "Aquí solo acertaremos si pensamos en los 47 millones de españoles y no en una o en dos comunidades. Ése es nuestro verdadero planteamiento de cara al PSOE", ha añadido.