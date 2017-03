Santamaría defiende que al PP, cuando vota, no le mueve "dejar solo a nadie" ni "nada que perjudique a los españoles"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido este sábado que al PP, a la hora de votar, no le mueve "que pierda nadie" ni "nada que pueda perjudicar a los españoles" en una referencia velada a la votación del Congreso del pasado jueves, donde con la mayoría de la oposición se votó la derogación del decreto de la estiba.

"Somos un partido que sabe asumir sus responsabilidades, con una firme vocación española y europea y no lo decimos de boquilla, lo decimos con nuestras políticas y votos", ha indicado durante su intervención en el XVI Congreso regional del PP de Madrid, donde ha sido elegida presidenta de la formación Cristina Cifuentes.

"Cuando tenemos que votar algo en la Asamblea, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Senado o en el Congreso no nos mueve que pierdan otros, no nos mueve dejar solo a nadie, no nos mueve nada que pueda perjudicar a los españoles, mientras que con su voto algunos lo que quieren es que todos los días tengamos que pagar el fruto de su irresponsabilidad y su antieuropeismo", ha apuntado.