Santamaría señala que las encuestas miden "momentos coyunturales" y que no siempre han acertado

Evita pronunciarse sobre la posibilidad de hacer cambios en el PP para hacer frente al ascenso de Ciudadanos

"A mí me cuesta pronunciarme sobre estas cuestiones porque probablemente hoy las encuestas digan una cosa y, como ya lo hemos vivido, dentro de unos meses pueden decir una cosa distinta", ha afirmando, indicando que los sondeos sobre intención de voto "miden momentos muy coyunturales" y por eso "a veces han acertado y a veces no".

Sobre la idea de realizar cambios en el PP para tener más apoyo entre los españoles y hacer frente al ascenso de Ciudadanos, ha dicho que no le corresponde hablar de eso. "Yo no soy más que un miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. Me metería donde no me corresponde, y suficiente tarea tenemos en el Gobierno", ha manifestado.