Santamaría ve clima preelectoral en Cataluña y acusa a Puigdemont de usar el proceso pensando en futuros comicios

Dice que el mensaje consensuado con PSOE, PSC y Cs es que no habrá referéndum y que acuda al Congreso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que ve clima preelectoral en Cataluña y que los partidos que apuestan por la independencia y el referéndum de secesión tienen "un ojo pendiente de las encuestas" de cara a unas futuras elecciones, por lo que estarían "instrumentalizando" un proceso que no tiene salida para avanzar hacia la convocatoria de comicios.

"Analizan cómo se entendería hacer o no determinadas cuestiones y cómo pueden frente a otros grupos políticos obtener cierta confusión que podría venirles bien electoralmente. A buen entendedor, pocas palabras bastan", ha dicho la vicepresidenta ante la reunión convocada esta tarde por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para poner fecha al referéndum de independencia.

Santamaría ha insistido en que no habrá urnas para votar la secesión o no de Cataluña y ha insistido en que Puigdemont tiene que presentar su proyecto ante el Congreso. En cuanto a las afirmaciones del presidente catalán de que se acaba el tiempo, ha respondido que eso no ocurre en democracia. "A él se le agota el tiempo con los radicales, el tiempo de la CUP", ha afirmado.