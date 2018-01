Santamaría reprocha a Cs que "se prive de un aliado" como PP en el Parlament al no cederle un diputado para tener grupo

Rechaza una carrera para ser "el primero" en constitucionalismo y dice que se trata de que el constitucionalismo sea lo primero en Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado este jueves a Ciudadanos que "se prive de un aliado" constitucionalista en el Parlamento de Cataluña al no querer ceder un diputado al PP para que los 'populares' puedan tener grupo parlamentario propio en la Cámara Autonómica.

En una entrevista en Cope recogida por Europa Press, Santamaría ha dicho que "no entiende" la decisión del partido naranja de no prestar al PP uno de sus parlamentarios porque, de esa forma, "está dando la mayoría" a Junts per Cataluña y a ERC en las comisiones parlamentarias de la Cámara catalana.