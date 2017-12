Santiago Espot se empeña en hablar en catalán en el juicio por pitar el himno y el juez se lo reprocha con sorna

La defensa invoca la Constitución y las libertades ideológica y de expresión y recuerda que en 2009 se archivó una querella similar

Al inicio del juicio, el magistrado ha preguntado a Espot, de 54 años, su nombre y su edad y al contestar en catalán, le ha preguntado si quería usar este idioma durante su declaración, a lo que ha contestado "sí, si us plau". A continuación, Vázquez Honrubia le ha informado de que la ley se lo permite, pero al mismo tiempo le ha preguntado si habla castellano perfectamente, a lo que el acusado ha contestado afirmativamente.

Sin embargo, en ese momento se ha producido una situación "curiosa", según ha confesado el propio magistrado, cuando la intérprete ha comenzado a traducir al catalán las preguntas que ha dirigido el presidente del tribunal al acusado. "Fíjese a lo que hemos llegado, me están traduciendo a mí", ha comentado el presidente del tribunal.

De todas formas, la intervención de la intérprete durante la declaración de Espot finalmente sólo ha sido necesaria en las ocasiones en las que el magistrado no entendía algunas palabras, como el caso de "fablessa", que significa debilidad. En general, las respuestas del acusado han sido concisas y Vázquez Honrubia comprendía prácticamente todo el contenido.

Espot, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha reconocido que es un "activista político" en favor de la independencia de Cataluña, pero ha aclarado que en el manifiesto en el que se instaba a pitar el himno de España durante la final de la Copa del Rey se definía a Felipe VI como "rey y monarca" y no se entraba en ninguna "valoración personal".

Como hablaba en catalán, el presidente del tribunal le ha preguntado que quería decir, ya que nazi se pronuncia con 's'. "Y si sabe pronunciar la z, ¿por qué no responde en castellano para mí?", le ha preguntado el juez, a lo que el acusado ha respondido que le han dado el derecho de hablar en catalán y por eso hace uso de él. "Vale, sabe usted pronunciar la 'z'. Continuemos", ha apuntado el magistrado.

Espot ha negado que él o la asociación que preside compraran o distribuyeran silbatos antes de la final y, además, ha dicho que no asistió al partido, que se celebró en el Camp Nou. También ha admitido que tuvo una iniciativa similar en 2009 al instar a pitar el himno, pero ha remarcado que en aquella ocasión ningún juez le citó a declarar.

Sobre unas palabras que pronunció durante una entrevista en televisión en 2009, en la que habló de "finiquitar el Estado" en "dos pitadas más", el acusado ha indicado que su intención era "denunciar" las políticas del Gobierno central frente a los independentistas. "Es evidente que el Estado español no se puede finiquitar", ha añadido.

Por último, Espot ha señalado que sus ingresos mensuales rondan los 1.200 euros, de manera que no presenta declaración de la renta por no llegar al mínimo exigible, lo cual ha servido a su abogado para pedir que, en caso de ser condenado, se imponga una pena que pueda asumir y no los 14.400 euros que pide la Fiscalía en su escrito de acusación.