De Santiago-Juárez defiende una revisión del censo de afiliados del PP, algo "fundamental" ante unas Primarias

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha defendido este viernes una revisión del censo de afiliados del PP, unos datos que, a su juicio, son "fundamentales" para afrontar un proceso de Primarias como al que se enfrenta el partido en la Comunidad y en el que optan a la Presidencia el salmantino Alfonso Fernández Mañueco y el leonés Antonio Silván.

De Santiago-Juárez ha insistido en que el partido en su conjunto debe hacer una revisión del censo, ya que la situación que se vive en la Comunidad es la misma que se da en Castilla-La Mancha o Madrid. "Existía un censo pero parece que la mayoría no estaba al corriente de pago en toda España", ha aseverado, tras lo que ha insistido en que lo primero que hay que hacer es "adaptar el censo y hacer un seguimiento de ese censo", ya que conocerlo "es fundamental para iniciar un proceso de Primarias".

El vicepresidente de la Junta ha reseñado que esta situación se ha conocido en el momento en el que se ha abierto el proceso, por lo que es necesario que el censo se "ponga al día", ya que "una cosa es se militante y otra ser simpatizante".

En cuanto a los bajos porcentajes de inscritos en todas las provincias con León --5,38 por ciento-- a la cabeza De Santiago-Juárez ha insistido en que "parece que la gente no estaba al corriente", una situación que ha asegurado desconocer si "favorece o no" a alguien. "El voto es libre, algunos tienen miedo a las urnas y en democracia no hay que tener miedo", ha destacado el dirigente que ya garantizó su voto al candidato leonés Antonio Silván.

No obstante, De Santiago-Juárez ha mostrado su total confianza en el presidente del Comité Organizador de este XII Congreso, Raúl de la Hoz, tras lo que ha utilizado un símil futbolístico con respecto al posible resultado. "Soy del Barcelona y a veces nos llevamos sorpresas a veces agradables y otras desagradables", ha reseñado, tras lo que ha recordado que "cuando se abren las urnas todo el mundo tiene posibilidades y hay que esperar a que se cierren".

Por último, el vicepresidente de la Junta se ha mostrado "encantado" con las Primarias. "He creído en ellas siempre", ha destacado De Santiago-Juárez, quien ha incidido en la importancia de dar participación a los militantes, "los dueños del partido son los afiliados y los militantes".