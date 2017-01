Sara Hernández confiesa que la política de alianzas del PSOE en el Congreso le produce "agobio"

La secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández, ha confesado que la política de alianzas del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados le produce "agobio". "Cuidado de estar siempre al lado del PP", ha avisado.

Hernández se ha manifestado en este sentido en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha advertido de que "es un mal mensaje decir que la política es cosa de dos", teniendo en cuenta la "pluralidad política" resultante de las pasadas elecciones.

En esta línea, ha considerado que "existen diversidad de partidos y formaciones políticas donde los ciudadanos han depositado una confianza y lo que hay que hacer es dialogar y consensuar, pactar con muchos, pero no solo es una cuestión de dos".

"La política de alianzas actualmente en el Congreso de los Diputados me produce agobio, porque lo que atisbo no me gusta", ha aseverado. No obstante, ha reconocido que esa política de alianzas también proporciona al PSOE un "margen de influencia".

"Por eso, por ejemplo, el incremento del salario mínimo profesional, un incremento que a todos nos hubiera gustado que fuera mayor", ha citado, junto a las medidas contra la pobreza energética, de las que ha dicho que hubieran querido que fueran "más contundentes".

"Muy bien, pero cuidado de estar siempre al lado del PP", ha avisado la líder de los socialistas madrileños, al tiempo que ha recordado que "el PSOE es un partido de izquierdas", tanto "con vocación de gobierno" como de "alianzas de izquierdas en la oposición en el Congreso de los Diputados". "Es algo que hay que plasmarlo y que ahora no lo atisbo de manera clara", ha apostillado.