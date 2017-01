Sara Hernández reivindica la libertad de la militancia para elegir secretario y en el PSOE-M no habrá "pauta a seguir"

Reconoce que las propuestas de Patxi López y su modelo de partido "coinciden de una manera muy importante" con el suyo

La secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha reivindicado este jueves que la militancia es "libre" de elegir al próximo secretario general del Partido Socialista y ha asegurado que no establecerá una "pauta a seguir" en la votación de la militancia madrileña.

"La militancia es libre para ver, opinar y decidir quién es el candidato que le parece mejor para representar al partido socialista", ha subrayado.

A pesar de ello, Hernández ha reconocido que las propuestas de Patxi López y su modelo de partido "coinciden de una manera muy importante" con el suyo, al tiempo que le ha calificado de "valiente" por dar el paso de presentar su proyecto a secretario general. "No oculto evidentemente que sus propuestas y su modelo de partido coincide de una manera muy importante con las que yo sostengo como militante", ha indicado.

En este sentido, Hernández ha destacado que el proceso de primarias "no es un tema de personas" sino "de partido" y ha recomendado centrarse en crear un modelo que "tiene que estar claramente anclado a la izquierda y que tiene que tener muy clara su política de alianzas, tanto a la izquierda como a la derecha".

"El PSOE esta pasando por uno de los momentos más críticos de su historia, no voy a decir el que más, pero sí uno de los mas dramáticos. Lo que tenemos que hacer es no pensar tanto en nombres y apellidos y pensar en un modelo de partido que tiene que ser referencia territorial", ha destacado.

Asimismo, ha animado a los miembros de su partido a presentar más candidaturas "para poder debatirlas" y para que la militancia pueda votar de manera "libre".

Así se ha pronunciado la secretaria general madrileña al inicio del I Fórum Socialista '[RE] reinventando Madrid', en el que se ha abordado, en primer lugar, el tema 'Transición económica y modelo productivo' y en el que alcaldes, concejales y otros miembros socialistas de la Comunidad de Madrid debatirán hasta el próximo mes de abril sobre variados asuntos.

Preguntada sobre el encuentro de este viernes entre el PSC y la comisión negociadora del PSOE, Hernández ha aclarado que "no concibe" que los socialistas catalanes no participen en la votación de las primarias, ya que España "no se concibe sin Cataluña".