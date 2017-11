Savater llama a la participación: "Esto no es un espectáculo o una película que se aplaude o se silba"

El escritor Fernando Savater ha subrayado este jueves que el conflicto de Cataluña es "algo en lo que todos participamos" y que "lo importante es saber qué vamos a hacer ante los peligros que se auguran", aunque ha lamentado que "muchos cambios no va a haber" tras las elecciones del 21 de diciembre. Eso sí, ha reivindicado que "esto no es un espectáculo o una película que se aplaude o se silba".

Por tanto, a la hora de vaticinar el escenario tras el 21-D, el filósofo vasco ha advertido de que "si continúan las mismas coordenadas, pasará lo mismo", por lo que no espera cambios significativos: "Si no han cambiado ni los medios de comunicación ni la enseñanza y ha pasado mes y medio, muchos cambios no va a haber".