Sémper cree que Cifuentes no está "en ningún pulso" a Rajoy y afirma que "la discrepancia" no significa "bronca"

Afirma que "son públicas y notorias las posiciones" de Aznar, pero cree que no pretende "montar un partido" alternativo al del PP

El portavoz parlamentario del PP vasco y presidente de los populares guipuzcoanos, Borja Sémper, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no está "en ningún pulso" al presidente del partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy, al proponer que se aplique la premisa de 'un militante, un voto' en el Congreso Nacional del partido se celebrará del 10 al 12 de febrero, y ha afirmado que "la discrepancia" no significa "bronca".

Además, ha asegurado que "son públicas y notorias las posiciones" del expresidente del Ejecutivo José María Aznar, pero considera que no pretende "montar un partido" alternativo al del PP, y ha defendido "el modelo anglosajón de expresidentes, que siempre que hablan es para bien y para apoyar".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sémper ha considerado que él defiende "una fórmula lo más abierta y participativa posible" de cara al Congreso del Partido Popular, pero no ve en Cristina Cifuentes, con la que tiene "una relación cercana", que pueda estar "en ningún pulso".

"Está defendiendo una posición legítima que se tiene que debatir en un Congreso. Es que nos tenemos que acostumbrar todos a que la discrepancia no debe ser una bronca. Uno puede defender un posición, se debate, se vota y la que salga adelante es la que hay que cumplir. A mí me parece muy bien vivir en un partido que no sea una secta, que sea un partido vivo, en el que unos y otros tengamos una opinión", ha añadido.

A su juicio, "los estatutos del PP deben reflejar un partido que da voz a sus militantes, como lo hace ahora, pero quizá ensanchando más esa posibilidad". "Y a mí la posibilidad de un militante, un voto, no me parece nada desacertada", ha apuntado.

El dirigente popular se ha mostrado convencido de que el tema de Cifuentes "no es un frente abierto" con Rajoy dentro del Partido Popular. "Yo creo que tiene una opinión, la defiende. Pero, hasta donde yo sé, que sé bastante, es una mujer absolutamente leal y cercana a Mariano Rajoy", ha indicado.

Borja Sémper cree los partidos políticos, "como cualquier estructura o colectivo humano, necesitan una evolución permanente", y se debe adaptar "a una sociedad que cambia, que se transforma, a un mundo y a una serie de necesidades y de retos que exigen cosas nuevas cada año".

"Por tanto, un partido que no evoluciona, es un partido político que muere. Yo creo que el PP es un partido que se adapta y que se está adaptando y que se transforma, como la renovación de cargos, la expulsión, a ser posible con una patada en el culo de aquellos que han hecho algo mal, y sobre todo, ideológicamente, un partidos, más allá de estas cuestiones, tiene que tener una posición política adaptada a unos tiempos que se transforman para ocupar la centralidad", ha subrayado.

A su juicio, la centralidad es darse cuenta de que no se puede imponer un proyecto, y que hay una "pluralidad que es para la que tú también gobiernas".

AZNAR

Sobre el expresidente del Gobierno José María Aznar, no cree que éste "esté pensando en montar otro partido ni nada por el estilo", sino que "está en otras cosas". "A mí me gusta mucho el modelo anglosajón de expresidentes del Gobierno que siempre que hablan es para bien y para apoyar", ha señalado.

A su juicio, "ese modelo" vendría "muy bien a España" y que expresidentes de Ejecutivos y exlehendakaris, "cada vez que tengan una intervención y sea quien sea quien gobierne, militen en su partido o no, echen una mano, ayuden y hablen en positivo siempre". "Yo no creo que Aznar vaya a montar un partido alternativo ni creo que esto vaya a ser una realidad", ha manifestado.

Tras señalar que "son públicas y notorias sus posiciones y sus matices" y a "nadie sorprenden", ha señalado que no ve que sea factible que "esté en proyecto montar un partido" alternativo al del PP.