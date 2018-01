El Senado se personará para defender ante el Tribunal Constitucional la tramitación del 155

La Mesa del Senado ha acordado que la Cámara Alta se persone para defender ante el Tribunal Constitucional la tramitación del artículo 155, frente al recurso presentado por Unidos Podemos y admitido a trámite. La institución argumentará a favor de los pasos que decidió seguir para debatir y aprobar en Pleno las medidas solicitadas por el Gobierno para aplicar en Cataluña al amparo del citado artículo constitucional.

La Cámara Alta también defenderá la decisión de que el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, no pudiera intervenir en la comisión creada para discutir las medidas del 155. Ante esa comisión compareció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para defender las medidas planteadas y pedir apoyo a los grupos, pero no lo hizo nadie por parte del Ejecutivo catalán.

La Generalitat envió como representante a Mascarell y la Mesa de la comisión no le permitió intervenir argumentando que no se trataba de un miembro del Govern. "Nada dice que fuera obligado que pudiese intervenir y cualquier cuestión hubiese sido factible: sí o no. La Mesa decidió que no procedía y es lo que defenderá el Senado", ha explicado Pedro Sanz.