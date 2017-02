El juicio a Sergio Morate por los asesinatos de Laura y Marina podría arrancar antes de verano

La Fiscalía no ha pedido la pena de prisión permanente revisable

El juicio con jurado popular previsto contra Sergio Morate por los presuntos asesinatos de su expareja, Marina Okarynska, y de su amiga Laura del Hoyo, podría producirse antes de este verano, tal y como ha confirmado el fiscal jefe de Castilla-La Mancha, José Martínez.

El fiscal jefe de C-LM ha realizado estas manifestaciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Cuenca, en la que ha dado el escrito de calificación sobre el caso Morate, donde ha

explicado que en próximas fechas se abrirá juicio oral, y a partir de ese momento arranca el mecanismo para selección de jurados y el señalamiento de la fecha y auto de hechos justiciables, donde el magistrado presidente expondrá las cuestiones objeto de juicio.

"De acuerdo con los tiempos habituales y por la experiencia de antes, podemos afirmar que si no ocurre nada extraordinario, antes del verano", ha precisado el Fiscal Jefe de Castilla-La Mancha.

De igual modo, ha apuntado que en el caso están personadas, por un lado, las familias de las víctimas, y por otro el Gobierno de Castilla-La Mancha al tratarse de un caso de violencia de género.

48 AÑOS DE CÁRCEL

El Fiscal Jefe de Castilla-La Mancha ha explicado que el escrito de acusaciones está listo desde finales de enero, pero que no se ha hecho público hasta este viernes por cortesía procesal con las partes.

De los 48 años de pena que reclama la Fiscalía, 25 son por el asesinato de Marina, dos más que en el caso de Laura --23 años por su muerte--, debido a la relación sentimental que mantenía con la primera víctima. "Es más grave la muerte de un pariente o de alguien con quien se ha tenido relación que el asesinato de un extraño".

Tras recordar que la muerte de ambas chicas se produjo por estrangulamiento, ha puesto el acento en que en ninguno de los dos cadáveres se aprecian signos de defensa, por lo que se da por hecho el escenario de superioridad en el que Morate, supuestamente, perpetró los asesinatos.

"Tenemos elementos para pensar que se da muerte a Laura para encubrir un asesinato anterior". "Concurre el agravante de abuso de superioridad, porque la escena del crimen es la casa del acusado, la situación es de una víctima aterrorizada por lo que acaba de ocurrir y por la diferencia de corpulencia", ha indicado Martínez.

Dicho esto, ha precisado que serán 28 los testigos que la Fiscalía solicita para comparecer ante el jurado que se ha de constituir en el proceso.

NO PROCEDE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El fiscal ha resaltado que, en este caso, no ha pedido la pena de prisión permanente revisable. "Si no se ha hecho así no es por opción de la Fiscalía, es porque el Código Penal no contempla esa pena para el supuesto que se revisa, solo es para asesinatos de menores de 16 años, en el seno de una organización criminal o en un contexto de agresión sexual".

Ha añadido que hay otro dato importante, y es que si el jurado acepta la petición del fiscal, el plazo de cumplimiento efectivo de la pena recogido en el Código Penal se iría a 40 años, "lo cual acerca a un escenario, dada la edad del procesado, muy próximo al de la prisión permanente revisable".

ESCRITO DE ACUSACIONES

Según el escrito de acusaciones, recogido por Europa Press, además de los 48 años de prisión, la Fiscalía solicita que Morate indemnice con 50.000 euros al marido de Marina, con 200.000 euros a sus padres, y con 30.000 euros más a su hermana. A esto se suman otros 200.000 euros de indemnización para los padres de Laura y otros 30.000 para sus hermanas, lo que eleva el total a 510.000 euros.

Considera el fiscal probado que Sergio Morate, que ya había sido condenado por sentencia firme en 2008 por un delito de detención ilegal y amenazas en el seno de la violencia de género, mantuvo durante cuatro años y hasta el mes de marzo una relación con Marina Okarinska. Una vez que Marina puso fin a la relación, dicha decisión no fue asumida por el acusado, y se gestó desde entonces la idea de poner fin a su vida.

Tras regresar Marina el 3 de junio de 2015 a Cuenca, se puso en contacto con el acusado para ir al que había sido el último domicilio de la pareja a recoger enseres de su propiedad. En ese momento, según el fiscal, se inició la ejecución del plan de matarla y de deshacerse de su cadáver, abasteciéndose en los últimos días del mes de julio de los efectos necesarios para llevar a cabo su idea y pidiendo prestado un coche para ello.

Con todo preparado para acabar con la vida de Marina, hacia las 17.00 horas del 6 de agosto de 2015, el acusado llamó a Marina, y le pidió que acudiera al domicilio que habían compartido para recoger sus enseres.

Tras la llamada, y ante el temor que sentía por el carácter violento de Sergio, solicitó a su amiga Laura que le acompañara. Una vez juntas, hacia las 17.25, se personaron juntas a la casa donde esperaba el procesado. A la llegada de las dos chicas, considera probado el fiscal que el acusado procedió a cerrar la puerta desde dentro con llave, para evitar que pudieran salir del mismo.

Una vez cerrada la puerta, el acusado propinó a Marina de forma inesperada y sorpresiva un fuerte golpe en la cabeza, del que la chica quedó seminconsciente y sin posibilidad de defensa, tras lo que Sergio le colocó una brida de plástico alrededor del cuello, apretando hasta acabar con su vida por asfixia.

Ante los hechos, Laura intentó salir del domicilio, e inició un forcejeo con Sergio, en el transcurso del cual le propinó el acusado un puñetazo en el pómulo. Con la clara finalidad de no dejar testigo para no ser descubierto, le apretó el cuello hasta matarla.

TRASLADO DE CADÁVERES

Una vez muertas, el procesado trasladó los cadáveres hasta el paraje El Bodegón de la localidad de Palomera, cadáveres que fueron descubiertos seis días después semienterrados y cubiertos de cal.

Un día después, Sergio fue detenido en Rumanía en virtud de una Orden de Detención Internacional. Desde el 6 de septiembre se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Estremera.