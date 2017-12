Serret (ERC) llama a "continuar haciendo República" siempre desde la convivencia

Debuta en un mitin de ERC con vídeo desde Bruselas

"Yo no me creo que toda la buena gente, que puede que no sean independentistas o no nos voten, estén contentos de que nos sintamos perseguidos, amenazados o exiliados. No me lo creo. Seguro que la buena gente tiene ganas de convivir y sentirnos un solo pueblo", ha concluido.