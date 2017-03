SíQueEsPot presenta una enmienda para adecuar el referéndum al Consell de Garanties

SíQueEsPot ha presentado este martes una enmienda al proyecto de Prespuestos de 2017 que permite "compatibilizar" la apuesta por celebrar un referéndum con el dictamen del Consell de Garanties, que consideró inconstitucional la disposición de las cuentas sobre este tema.

En rueda de prensa desde la Cámara catalana, el portavoz del grupo, Joan Coscubiela, ha asegurado que su enmienda hace "perfectamente compatible" mantener el compromiso con el referéndum con respetar el dictamen del órgano consultivo de la Generalitat.

Mientras que la CUP no quiere cumplir el dictamen y JxSí y el Govern no aclaran que harán, Coscubiela afirma que sería impensable no cumplir con lo dictaminado por el Consell: "Si el Parlament no respeta las decisiones de sus organismos, nadie nos respetará".

El redactado de la enmienda de SíQueEsPot establece que el Govern "garantizará la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Catalunya".

Además, continua la enmienda, este referéndum será el que se acordó "en el punto 11 de la resolución 306/XI del Parlament de Catalunya y con las condiciones establecidas en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries".

En el Debate de Política General se aprobó esta resolución de SíQueEsPot a favor de un referéndum con "garantías" que el Tribunal Constitucional no ha vetado, de ahí que este grupo lo incluya en su enmienda.

Coscubiela ha explicado que ya han hecho llegar su propuesta al Govern y a JxSí para negociar este cambio en las cuentas: "Es relativamente fácil un acuerdo si lo que se quiere es un acuerdo para garantizar el referéndum y las partidas".