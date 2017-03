SíQueEsPot pide parar la publicación de la ley de Presupuestos por sus contradicciones

Considera que su enmienda sobre el referéndum anula la enmienda de la CUP

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha registrado este jueves una petición a la Cámara para que no publique en el Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) la ley de Presupuestos de la Generalitat 2017 por las contradicciones que ve entre las enmiendas sobre la disposición de las cuentas que incluye una partida para celebrar un referéndum.

En rueda de prensa, ha explicado que la ley que salió adelante el miércoles en el pleno de debate y votación de Presupuestos contiene una enmienda de la CUP para financiar un referéndum unilateral --sobre el que el Consell de Garanties Estatutàries emitió un dictamen advirtiendo de su inconstitucionalidad-- y la de SíQueEsPot que pedía el referéndum pactado.

"La ley no se puede publicar sin hacer trampas. Un artículo no puede tener dos redacciones, sólo una", ha dicho Coscubiela, que recuerda que estos redactados son contradictorios y que aclara que no son no son dos párrafos del mismo artículo, sino dos redacciones de lo mismo.

Ha advertido de que "ésta incongruencia" afecta al principio de seguridad jurídica, porque los ciudadanos tienen que saber qué pasa en el Parlament, por lo que también ha pedido a la Mesa del Parlament que pida un informe a los servicios jurídicos de la Cámara.

Ese informe debería servir a la Mesa para articular un mecanismo de "armonización" del texto aprobado que le diera coherencia y sugiere a los juristas que se guíen por el principio de que una ley aprobada con posterioridad deroga la anterior.

En ese sentido, ha recordado que su texto se aprobó después del de la CUP, por lo que considera que el artículo que defiende el referéndum unilateral "ha quedado desplazado y sin efectos" por la aprobación posterior del texto de SíQueEsPot.

El escrito hace referencia a la doctrina de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, como el Parlament no da por válida "ni la del TC ni la del reglamento de la propia cámara", SíQueEsPot ha confiado en que sí acataran las normas europeas.

"Si la mesa no la aceptara, se estaría decidiendo que el Parlament funciona sin leyes y sin normas, sino que lo hace por la arbitrariedad de su mayoría", ha advertido en respuesta a los periodistas.