Sindicato de la Ertzaintza pide por carta a Urkullu que se comprometa contra los "calendarios esclavistas" del cuerpo

Reprocha al PSE-EE que "tenga abandonada" a la Policía vasca y le reclama "implicación"

Seijo ha remitido este lunes una misiva al lehendakari, en la que le solicita un encuentro y le reclama "que se comprometa en la solución de los problemas que tiene la Ertzaintza, no solo de plantilla, sino también de funcionamiento".

"Tenemos calendarios esclavistas, horarios flexibles que no sabes cuando entras o cuando sales. Es tercermundista. No hay derecho a que en la Ertzaintza nos estén imponiendo este tipo de calendarios que están llevando a un grave problema de funcionamiento", ha asegurado a Europa Press.

"No ha habido un acuerdo en cinco años y esto es infumable. Lo único que hacen es someter a movilidad geográfica al colectivo. Nos mandan de una comisaría a otra, con los problemas de funcionamiento que conlleva. No es operativo", ha subrayado.

El líder sindical ha apuntado que, "para ahorrarse dinero, no se hacen llamamientos en días libres, no se completa la plantilla, y realizan una movilidad geográfica que está despertando un gran malestar en la plantilla".

"Se tiene que preocupar por sus problemas porque no puede hacer el avestruz y olvidarse de ellos. Estuvieron dirigiendo el Departamento de Seguridad (cuando Patxi López fue lehendakari), y firmaron y pactaron unos acuerdos que no se han cumplido. Por lo tanto, tienen una importante responsabilidad que tienen que asumir y no lo están haciendo", ha explicado.