Societat Civil Catalana rebaja a 16.300 el número de personas que han acompañado a Mas, Ortega y Rigau al TSJC

El Observatorio Electoral de Cataluña de Societat Civil Catalana cifra en 16.300 el número de asistentes que han acompañado al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas; la ex vicepresidenta, Joana Ortega; y la ex consejera de Enseñanza, Irene Rigau; a la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El cálculo realizado por esta organización rebaja de manera considerable el número de asistentes que había comunicado la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, que había estimado unos 40.000 participantes. El estudio de la SCC se ha llevado a cabo aplicando la formula 'densidad por superficie', tal y como se realizó en la manifestación de la Diada de Cataluña el pasado 11 de septiembre, es decir, en base a informaciones obtenidas de la retransmisión del canal 3/24 y de la red de colaboradores de la entidad que ha trabajado a pie de calle. Concretamente, se ha ajustado el número real de metros cuadrados ocupados. La asociación destaca que se trata de una cifra muy inferior a las 50.000 personas que se inscribieron para acompañar y a las 40.000 que cifra la Guardia Urbana. Además asegura que es intolerable que la Generalitat afirmara en su momento que era "necesario" que los funcionarios se pidieran fiesta para apoyar de forma presencial a los tres ex representantes políticos, teniendo en cuenta que este lunes es un día laboral y no todos los empleados públicos están de acuerdo. Por otro lado, lamenta que el Ejecutivo catalán, que representa a todos los catalanes, se posicione abiertamente a favor de los acusados cuando todavía no han sido procesados y haya impulsado la movilización que, una vez más, ha contado con una amplia cobertura por parte de los medios públicos catalanes. Por último, recuerda a Mas, Ortega y Rigau que se les acusa de cometer delitos de desobediencia y prevaricación y que, al haber ejercido cargos públicos, tienen la obligación de dar ejemplo y respetar el ordenamiento jurídico y la decisión que tome la justicia.