Los ex ministros de Exteriores Javier Solana, Josep Piqué, Miguel Ángel Moratinos y José Manuel García-Margallo han ensalzado este lunes el papel del rey Juan Carlos en las relaciones exteriores de España durante su etapa como Jefe de Estado. "Resolvía crisis cogiendo el teléfono", ha asegurado Moratinos en un debate donde Piqué ha destacado la "empatía" y el "caracter campechano" del monarca como parte del éxito de las relaciones diplomáticas de España en las últimas décadas.

El presidente venezolano visitó a Juan Carlos en el verano de 2008 en el Palacio de Miravent. "Juanito, ¿por qué no nos vamos a la playa?", dijo un dicharachero Chávez, que aquel día recibió del rey un obsequio: una camiseta con la famosa frase del "¿Por qué no te callas?". Según el ex ministro de Exteriores, Chávez pidió hacer pública la anécdota. A lo que Juan Carlos aceptó, a cambio de no desvelar de quién había sido la idea. "Me la ha regalado Bush", dijo el monarca aludiendo al entonces presidente de Estados Unidos, con el que Chávez no mantenía una buena relación.