Solana ve "imprudente" la decisión de Trump sobre Jerusalén y cree que "echa más leña al fuego"

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha tachado de "imprudente" la decisión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel: "Es una mala decisión que echa leña a un fuego que, por dejadez, estaba apagado", ha criticado.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el que también fuera secretario general del Consejo Europeo de la Unión Europea (UE) y alto representante de la Política Exterior y Seguridad Común (PESC), ha dicho que se trata de una "mala decisión" que "lo único" que va a hacer es "encender" más fuego al conflicto palestino-israelí.

Trump anunció este miércoles que reconocerá de forma oficial a Jerusalén como capital de Israel y, además, afirmó que ya ha dado instrucciones para trasladar una embajada estadounidense a la ciudad. Asimismo, ha justificado esta medida alegando que en 1995 el Congreso de EEUU reclamó al presidente el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén y a trasladar allí la representación diplomática, algo que no ha sido llevado a cabo por sus ninguno de sus predecesores en el cargo.

Para Solana, Trump está "jugando a otra carta" para "apoyar como sea al mundo sunita" y cree que "los saudíes están jugando también". "Hay intereses comunes", ha explicado, y ha añadido: "No me extrañaría que, de alguna manera, también estuviera jugando Israel". No obstante, el ex secretario general de la OTAN ha negado que esta decisión tenga "carácter estratégico" a nivel geopolítico y ha afirmado que Trump quiere "apuntarse un tanto" cuando, a su juicio, "no es el mejor momento" para hacerlo. "Tiene abierto el tema de Corea, el tema de Irán...", ha ejemplificado, haciendo alusión a que la cuestión con Israel "era un tema más o menos calmado".

Es una decisión que, según ha asegurado Solana, no va a "ayudar" a que el resto de países de la comunidad internacional se puedan sumar a "una propuesta de paz encabezada por EEUU". Además, ha afeado a Trump no creer en los organismos "multilaterales", y ha hecho referencia a la decisión tomada de forma unilateral: "En un mundo independiente como el que tenemos, pensar que las relaciones pueden ser meramente la suma de relaciones bilaterales no es la solución", ha criticado.

Sobre el argumento de Trump de que el cambio de rumbo se debe a una "falta de frutos" en el proceso de paz del conflicto, Solana lo ha tildado de "falacia" y ha señalado que Estados Unidos "ha seguido reconociendo los asentamientos": "La razón por la cual no se ha avanzado no es porque Jerusalén no haya sido capital de Israel", ha ironizado.

Asimismo, Javier Solana ha reconocido que "hay que ir avanzando en el reconocimiento del Estado palestino" ya que "es la única manera de volver a traer el equilibrio" y así se pueda "empezar otra vez un proceso de negociación".