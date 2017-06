Solidaritat Catalana no ve "ningún motivo" para no celebrar el referéndum

EUROPA PRESS

Solidaritat Catalana per la Independència (SI) ha asegurado que "no hay ningún motivo por el que no se pueda llevar a cabo" el referéndum que el Govern quiere celebrar este otoño.

En un comunicado, la Ejecutiva Nacional del partido, que tuvo representación en el Parlament desde 2010 hasta 2012, ha defendido que una referéndum de autodeterminación "se ajusta a la legalidad internacional y es escrupulosamente democrático", y añade que cuenta con el respaldo mayoritario de la población catalana y de la mayoría independentista de la cámara catalana.

"Ahora es el turno del Govern y del Parlament de organizar y hacer un referéndum y de aplicar su resultado", reivindica la formación, que cree que el Estado no puede parar físicamente la votación.

"El Estado español es consciente de su debilidad de fondo y usa todos los recursos a su alcance para pararlo", como la presión diplomática, la desinformación, el miedo y las amenazas, afirman.

Es por ello que advierten de que el Gobierno central no pactará una consulta y considera "cantos de sirena" las apelaciones al diálogo entre ambos ejecutivos.