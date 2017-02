Sonia Castedo pide que archive la causa del PGOU porque no se identifican hechos delictivos

La defensa de la exalcaldesa 'popular' de Alicante Sonia Castedo, procesada en la pieza separada del caso Brugal que ha investigado presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha solicitado a la Audiencia Provincial que se archive la causa porque "no se identifican hechos delictivos", según ha informado el abogado José María Asencio.

A Castedo se le imputan los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. En la causa también están procesados, entre otros, el también ex primer edil del PP Luis Alperi y el constructor Enrique Ortiz.

Asencio, en declaraciones a Europa Press este jueves, ha indicado que han presentado este recurso de apelación porque "a día de hoy no existe imputación penal como tal" contra su clienta, sino que, según ha sostenido, "lo único que hay son conversaciones telefónicas y la interpretación policial, no datos objetivos". O lo que es lo mismo, según sostiene, "se afirman unos delitos, pero no se identifican los hechos que han dado lugar a esas conductas delictivas".

Asimismo, el letrado cree que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que ha instruido este caso, ha "copiado casi literalmente la exposición razonada de 2012", que a su vez venía de la traslación del atestado policial de 2009, por lo que sostiene que "casi es como si no hubiera habido instrucción".

Al tiempo, ha insistido en que no se han identificado los delitos atribuidos y ha recordado que es "el mismo supuesto" que sucedió con la causa del Plan Rabasa -que fue archivada-, "hay una imputación genérica, una gran sospecha, pero no hay indicios objetivos".