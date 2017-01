Soraya Rodríguez (PSOE) pide "valentía" para una reforma "amplia" de la Constitución que se someta a referéndum

Cree que supondría que Cataluña votaría para "construir convivencia" en lugar de lo que plantean otros que es votar para separarse

La diputada del PSOE y presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, se ha mostrado a favor de llevar a cabo una reforma "amplia" de la Constitución que se someta a referéndum de todos los españoles y que suponga que en Cataluña se está votando para "construir" no para separarse.

Para ello, emplaza a todas las fuerzas políticas a ser "valientes y responsables" y dar el paso para una "solución al reto secesionista que plantean algunos desde Cataluña", para dar protección a la Sanidad y la Educación como derechos fundamentales y para eliminar el principio de primogenitura en la sucesión a la Corona.

La dirigente socialista explica que si se abordan estas cuestiones se iría a un procedimiento "súper reforzado" de reforma, ya que se están tocando derechos fundamentales o los títulos II y VIII de la Carta Magna.

Esto implicaría aprobar la modificación por mayorías cualificadas, disolver las Cámaras y someter a referéndum. Pero, aclara, significaría hacer un referéndum en Cataluña, al igual que en el resto de España "para construir" actualizando "el modelo" y "en base a él construir convivencia" en lugar de lo que "plantean algunas fuerzas" políticas en Cataluña, que quieren un referéndum "para irse o separarse". "Nosotros queremos construir convivencia", apostilla.

En este sentido, explica que ésta es la propuesta del PSOE, que quiere someter a debate con el resto de fuerzas políticas, con las que coincide en algunas cuestiones, como la de tener los derechos de Sanidad y Educación como fundamentales.

En su opinión, en esta Legislatura que ha sido tan "difícil" de arrancar se puede "hacer de la necesidad virtud" y abordar el proceso de reforma de la Carta Magna. Según explica, "merece la pena" dar el "paso valiente" de intentarlo.

Para disipar los miedos que pueda haber, alega que la "mayor garantía" de que sólo saldrán adelante las modificaciones que cuenten con la mayoría cualificada es que esta premisa está recogida en la propia Constitución. Por lo tanto, insiste en que "no hay que tener miedo a abrir la reforma" y señala que "se puede discutir de todo".

En su opinión, si se logra sacar adelante esta reforma, podría ser una "Legislatura corta pero intensa", aunque matiza que puede que no fuera tan corta porque primero deben ponerse de acuerdo en el contenido de la reforma.

En cuanto a la propuesta de Ciudadanos de realizar una reforma express de la Constitución para suprimir los aforamientos, asegura que el PSOE está de acuerdo en reducir y modificar el régimen de aforamientos. Pero se mantiene prudente y expone que habrá que ver la vía más inteligente y tener en cuenta que se podría generar frustración entre los ciudadanos si sólo se modifica un artículo. En este sentido, insiste en que se puede aprovechar la ocasión para hacer una reforma de mayor calado y no sólo una "tan puntual".

TODA LA FUERZA DE LA LEY CONTRA PROCESOS UNILATERALES EN CATALUÑA

Por otro lado, la diputada socialista también quiso dejar claro que su partido estará "con toda la fuerza de la Ley" en contra de procesos "unilaterales, ilegales, inconstitucionales y que apelan a la desobediencia" en referencia al proceso independentista de Cataluña.

Según Rodríguez, apoyar la aplicación de la Ley significa defender la democracia y el Estado de Derecho y los procesos unilaterales e ilegales "no pueden ser apoyados por ningún partido democrático".

En este sentido, explica que el Estado de Derecho se basa también en el respeto y cree que "atentar contra el Estado de Derecho es atentar contra la democracia". Por ello, la presidenta de la Comisión Mixta para la UE se muestra contundente en defender que el Estado de Derecho "debe responder para defender la democracia".

No obstante, al ser preguntada si cree que llegado el caso se debería suspender la autonomía, Rodríguez deja claro que no se debe "especular con medidas que se pueden adoptar", sino que hay que aplicar el "rigor y la contundencia" y tener confianza en que España tiene "instituciones para defender" el Estado de Derecho. "Debemos ser conscientes de que tenemos normas que están ahí para aplicarse en su momento", ha recalcado para incidir en que no se puede especular.