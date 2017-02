Spottorno asegura sentirse contento con la absolución de la infanta Cristina en el caso Noos

Estudia recurrir la sentencia de las tarjetas 'black' en la que se le condena de dos años de prisión

El exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno ha mostrado este martes su satisfacción por la sentencia del caso Nóos que absuelve a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales aunque no ha querido entrar a valorar el contenido de la misma.

"Hombre claro", se ha limitado a decir el exjefe de la Casa Real a preguntas de los periodistas, si bien no ha precisado si la resolución en la que se condena a Iñaki Urdangarín a seis años y tres meses de prisión es o no justa, porque, ha dicho, él no es juez.

Spottorno se ha desplazado a la Audiencia Nacional para recoger la sentencia que dictó la semana pasada el tribunal de la Sala de Lo Penal por el caso de las tarjetas 'black' y por la que ha sido condenado a dos años de prisión.

Al respecto ha dicho que está estudiando si recurrir el fallo, tal y como sí han anunciado que harán el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y su sucesor y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, condenados a seis y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente.

El exjefe de la Casa del Rey no ha querido valorar si está de acuerdo o no con la resolución que condena a los 65 beneficiarios de los plásticos por el uso que hicieron de ellos entre 1999 y 2012 y a los que cargaron un total de 15 millones de euros.

"¿Usted qué cree?" se ha limitado a decir el exdirector de la Fundación de la caja extinta cuando se le ha preguntado por si considera que ha sufrido un juicio mediático paralelo, como muchas defensas han denunciado a lo largo del procedimiento que empezó en septiembre.