Sumelzo apuesta por un proyecto "común" para el PSOE que sirva para "transformar" al país y al partido

"No somos ni sanchistas, ni susanistas, nuestro único apellido tiene que ser común: somos socialistas", ha dicho en un acto junto a Pedro Sánchez

La diputada del PSOE por la provincia de Zaragoza, Susana Sumelzo, ha apostado por un proyecto "común" para el partido, que sirva para "transformar" al país y al partido. "No somos ni sanchistas, ni susanistas, nuestro único apellido tiene que ser común: somos socialistas", ha aseverado.

Sumelzo ha participado este sábado, 4 de febrero, en un acto en el Centro Cívico de Delicias de Zaragoza, donde Pedro Sánchez se ha dirigido a los ciudadanos, justo una semana después de que anunciase su intención de presentarse como candidato a las primarias para intentar volver a la Secretaría General del PSOE.

"La ilusión de la militancia es imparable, y las ganas de construir un proyecto común que sirva para trasformar España y nuestro partido son infinitas, tenemos que cambiar el PSOE", ha dicho tajante al inicio de su intervención.

Aunque ha asegurado que no quiere "hurgar en las heridas", ha agregado que se siente "muy orgullosa" de haber cumplido con la palabra que dio cuando se presentó a las elecciones generales como candidata socialista de la provincia de Zaragoza, es decir, el 'no' a Mariano Rajoy. En este momento de su intervención, los asistentes han interrumpido a Sumelzo para apoyarla al grito de 'No es no'.

Ha asegurado sentirse también "muy orgullosa" de haber formado parte de la directiva que lideró Pedro Sánchez, a quien le ha dado las gracias por haber intentado "liderar y diseñar" un PSOE que fuese capaz de alcanzar "los retos del siglo XXI" y de ser "transformador". Un proyecto, ha continuado, que se vio interrumpido hace "cuatro meses", pero este tiempo ha considerado que ha servido para que la iniciativa renazca "con más fuerza y madurez".

"En nuestras manos está que esto --el proyecto de Pedro Sánchez-- sea lo que nos una de aquí a junio y que nos lleve a ser un partido decisivo como lo fue el PSOE durante tantos años en España". De esta forma, ha remarcado que los socialistas han sido quienes han llevado a cabo las mayores conquistas de derechos del país.

No obstante, ha agregado que el PSOE no puede vivir de su pasado, ni recrearse en él "por muy brillante que sea". Ha reconocido que a los "socialdemócratas" les está costando construir un mensaje "propio y nítido" que "enganche" con los ciudadanos: "Tal vez la causa sea que nos hemos separado de ellos y perdimos algo que la gente no nos perdona; la credibilidad y la coherencia, y eso es lo que representa Pedro Sanchez".

RECUPERAR "A LA IZQUIERDA"

Susana Sumelzo ha aseverado que es el momento de recuperar "a la izquierda" y de ser "más transparentes y democráticos" abiertos "al debate y al diálogo" y que cada militante se sienta partícipe "de un proyecto común". Ha agregado que el PSOE tiene que mirar más "a quien sufre que a quien provoca el sufrimiento" y que hay que volver "a la calle" y tener presencia "en las universidades".

"Se acabó ya el tiempo de los grandes laboratorios de ideas, porque no hay mejor laboratorio que nuestra militancia y observar lo que está pasando en la calle". Sumelzo ha incidido en que actuar de "espaldas" a la militancia es "despreciar" el "mayor patrimonio que tiene el Partido Socialista".

APELLIDO COMÚN

Ha insistido en que el proyecto que están presentado este sábado en Zaragoza para el PSOE es "común", para todos los socialistas y sin personalismos: "No somos ni sanchistas, ni susanistas, ni pachistas, nuestro único apellido tiene que ser común, somos socialistas, y bajo este paraguas tenemos que trabajar todos juntos con honradez, con ilusión, y a cada menosprecio responder con una propuesta".

Susana Sumelzo ha asegurado que la única presión que tiene que tener el Partido Socialista es la de las familias que no llegar a fin de mes y la de las personas que huyen de la miseria "mientras Europa mira para otro lado y Estados Unidos amenaza con levantar un muro". También se ha referido a las mujeres víctimas de violencia de género y a los jóvenes que no encuentran salida laboral.

Ha incidido en que hay que apostar por la educación pública y laica, por una sanidad universal, gratuita y de calidad, por un modelo federal de "iguales" y por un mundo "sostenible". Ha aclarado que para todos estos retos tiene que haber una solución socialista.

MENSAJES DE APOYO

Sumelzo ha dado las gracias a los asistentes por los "miles de mensajes de apoyo" que afirma que ha recibido durante estos meses, después de haber votado en contra de la investidura de Mariano Rajoy. "Nosotros no hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestra obligación y con nuestra conciencia, con el compromiso que adquirimos con todos vosotros y con nosotros mismos", ha sostenido. Además, ha aprovechado para dar las gracias a todos los que quiere un PSOE que sea "la verdadera alternativa" al PP.

Ha hecho referencia a la gran afluencia de gente que ha acudido al acto, que ha sido seguido por 500 personas dentro de la sala habilitada para el mismo --su aforo máximo--, otras 200 lo han visto en otro espacio por vídeo y todavía ha habido gente que se ha quedado fuera, según fuentes de la organización del evento. "Me alegra sentir el pulso del socialismo más vivo que nunca", ha señalado la diputada, al tiempo que ha dado las gracias a todos los que se han acercado a Zaragoza desde otras ciudades para seguir el acto.

Antes de empezar el acto, los asistentes han guardado un minuto de silencio por el que fuera ministro de Interior y Defensa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, José Antonio Alonso, fallecido recientemente a consecuencia de un cáncer de pulmón.