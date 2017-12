El Supremo avala que los afectados por venta de viviendas de Ivima impugnen la operación

La magistrada considera que la compra menoscaba la "protección social" de los propietarios

Así lo recoge el Alto Tribunal en una sentencia, adelantada por 'La Información' y a la que ha tenido acceso Europa Press. Este fallo judicial supone el primero que estima que los adjudicatarios de las viviendas tienen el derecho a recurrir dicha venta, después de que múltiples recursos contra la decisión hayan sido desestimados por la justicia madrileña al "no afectar" a los intereses de los propietarios.

En este sentido, la magistrada considera que la adjudicataria de las viviendas es "una entidad privada que tiene como finalidad la obtención de beneficios en una sociedad de mercado", por lo que el cambio de régimen jurídico tiene "consecuencias directas y concretas para el propietario, dada la diferencia entre los fines sociales que sí tiene una administración pública que no concurren en una empresa privadarespecto a la vivienda y a la situación del arrendador".

Jacinto explica que desde la Plataforma llevan cuatro recursos desde 2013 de propietarios en situaciones similares en Vallecas, Leganés y Parla. "Tras ir al Contencioso-Administrativo un juez decidió de manera cobarde no entrar al fondo del asunto y aferrarse a que no tenían legitimación sobre la legalidad o no de la venta", cuenta la letrada, que lamenta que se quitaron "de un plumazo el marrón".