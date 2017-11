El Supremo anula el reglamento de la carrera diplomática de 2014 por entender que no se sometió a negociación colectiva

Admite un recurso del sindicato SISEX y concluye que negociación colectiva no es "hacer una consulta" o "grupos de trabajo informales"

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Reglamento de la Carrera Diplomática aprobado en 2014 por Real Decreto, por entender que no fue sometido a negociación colectiva, un requisito que es obligatorio y cuyo incumplimiento es causa de nulidad.

El abogado del Estado alegó que sí hubo negociación, concretamente con la invitación por carta y correo electrónico y con la participación de ADE (Asociación de Diplomáticos Españoles) en grupos de trabajo. Su argumento fue que aunque no se convocara formalmente una negociación, materialmente ésta se produjo y si SISEX no intervino en ella fue porque no quiso.