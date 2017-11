Susana Díaz exige al Gobierno "sensibilidad" porque "no es de recibo" trasladar a inmigrantes a una cárcel

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido este martes "sensibilidad" al Gobierno central porque "no es de recibo" trasladar a los inmigrantes que llegan a las costas españolas a un cárcel, en este caso a la de Archidona (Málaga), que aún no ha entrado en funcionamiento.

En su opinión, no es de recibo que los inmigrantes que llegan a nuestra costas se metan en una cárcel, aunque esté en desuso o no haya entrado en funcionamiento. "No es de recibo y ésta no es la manera de actuar", ha sentenciado Susana Díaz, quien ha recalcado que espera que haya más sensibilidad por parte del Gobierno central y se trabaje más en la cooperación en origen con los propios países, para evitar la situación que estamos viendo.