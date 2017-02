Susana Díaz afirma que en el PSOE no caben "debates maniqueos" porque todos son "socialistas y de izquierda"

Avisa de que para unir al partido "hay que ganar" poniendo a España primero y al PSOE por delante de los "propios intereses"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha querido dejar claro este viernes que en el PSOE todos son "socialistas y de izquierda", de manera que no caben "debates maniqueos" sobre si hay compañeros de derechas, de centro o de izquierda.

Susana Díaz se ha pronunciado así, en una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, tras ser preguntada sobre el hecho de que algunos la sitúen a ella más hacia la derecha y al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez más hacia la izquierda.

"En el PSOE todos somos socialistas y todos somos de izquierda y ese tipo de debates maniqueos no caben entre nosotros", ha sentenciado Susana Díaz.

Ha manifestado que tiene además clarísimo que jamás va a hablar mal de un compañero porque quiere al PSOE y, por ello, va a hablar siempre con respeto "de lo que hemos sido, de los 140 años de historia que tenemos, que me parecen pocos para los que podemos tener por delante, y no voy a permitir que nadie nunca haga divisiones y enfrente a socialistas de un lado o de otro, que diga que somos de izquierda o de derecha o de arriba o de abajo".

"Nosotros somos socialistas, orgullosos de nuestro partido, de lo que ha hecho por este país y de lo que está en condiciones de volver a hacer, y todos los demás debates no caben en un partido como el nuestro", ha señalado.

NO APROVECHARÁ EL DÍA DE ANDALUCÍA PARA HABLAR DE SÍ MISMA

Preguntada sobre si va a optar a las primarias para la elección de la persona que ostentará la Secretaría General del PSOE, ha indicado que le parecería "feo" que en pleno 28 de febrero se dedicara a hablar de sí misma. "No creo que nadie deba de aprovechar un 28 de febrero para hablar de sí mismo ni de su partido", según Díaz, para quien aprovechar el Día de Andalucía para "hablar de ti o de tu partido no me parece correcto y no lo voy a hacer".

Ha señalado que los socialistas, que mañana mantendrán un encuentro en materia económica, están ahora en pleno proyecto del qué, de lo que queremos ser, de qué queremos para España y qué ofrecemos y ya tendremos tiempo de hablar en los próximos días de quiénes: "de quiénes están dispuestos a dar un paso adelante y que tengan un respaldo de los compañeros".

"Yo hablaré en ese momento evidentemente", ha indicado Susana Díaz, quien ha querido dejar claro que su "compromiso y orgullo" es su tierra y que le parecería "feo aprovechar el Día de Andalucía para hablar de otras cosas".

En su opinión, para que el PSOE salga unido hay que poner lo mejor de nosotros para volver a ser alternativa de gobierno. Ha indicado que los partidos se suelen dividir cuando pierden y los socialistas están ahora como están porque han sufrido las dos "derrotas más fuertes" de esta democracia.

Según Díaz, evidentemente, para unirnos hay que ganar, poner lo mejor de nosotros mismos, hacerlo con mucha generosidad, y poniendo a España primero y al PSOE "por delante de nuestros propios intereses". Ha indicado que cuando un partido gana, como al PSOE-A le ocurre en Andalucía, es más "fácil unirlo, coserlo y que toda la energía la ponga al servicio de la gente".

LA "RADICALIDAD" DE PODEMOS

De otro lado, preguntada sobre el resultado del congreso de Podemos, ha señalado que ella no va a hacer lo que Pablo Iglesias hace con el PSOE, "no le voy a señalar a los buenos y a los malos dentro de su organización, que es lo que él durante demasiados meses ha hecho con los demás y fíjese como ha acabado en su congreso y en las bancadas del Congreso de los Diputados".

No obstante, ha considerado que Podemos ha optado por una posición de "radicalidad" que a ella, según ha expresado, no le sorprende porque es la misma "posición de radicalidad que hemos sufrido en Andalucía". Asimismo, ha indicado que llama la atención que cuando uno dice ser más de izquierda y radical que nadie "después coincida, como pasa en Andalucía, tanto con la derecha", en temas tan sensibles como el sanitario o la defensa de Andalucía.

Respecto al congreso del PP, ha señalado que ha "sido más de lo mismo", hasta el punto de que "no han querido dejar rastro ni siquiera con las cámaras de televisión, que no grababan".

"Entre el dejar pasar el tiempo de Mariano Rajoy y la radicalidad de Pablo Iglesias hay un espacio enorme para el PSOE de volver a recuperar la confianza de una amplia mayoría de la sociedad, que lo está esperando y que lo necesita", ha expresado Susana Díaz.